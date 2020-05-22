Vali açıkladı! Kentte 5 gündür koronaya yakalanan olmadı

Koronavirüs ile mücadele de normalleşme yolunda adım adım ilerleyen Türkiye'de vaka rastlanmayan il haberleri gelmeye devam ediliyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte son 5 gündür kovid 19 testi pozitif çıkan kişi olmadığını açıkladı

Vali açıkladı! Kentte 5 gündür koronaya yakalanan olmadı
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11 Mayıs tarihinden itibaren korona virüs ile mücadele de ikinci aşamaya geçen ve normalleşme kapsamında bazı tedbirleri gevşeten ülkedemizden vaka  tespit edilmeyen iller haberi gelmeye başladı.

Son olarak Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte son 5 gün içinde korona virüs hastalığı vakasının tespit edilmediğini açıkladı.

Vali Çağatay, "Öncelikle şunu söyleyeyim, malum çok kötü bir süreç yaşandı. Bütün dünya ve Türkiye bundan etkilendi, ama Türkiye iyi atlattı. Bitlis çok daha güzel atlattı" dedi. Kimsenin maskesiz çıkmadığına dikkat çeken Vali Çağatay, son 5 gündür Bitlis'te korona virüsüne rastlanmadığını söyledi. İl Sağlık Müdürüyle görüştüğünü ve son 5 gündür vakaya rastlanmadığını dile getiren Çağatay, "Ama şu anlama gelmiyor, ne olur dikkat edelim. 1 kişi 10 kişiye bulaştırabiliyor. Vatandaşlarımız yine dikkat etsinler ve kurallara bağlı kalsınlar" ifadelerini kullandı.

Tedbirlere devam edileceğini dile getiren Vali Çağatay, "Bayramdan sonra inşallah çok daha iyi olacağız" diye konuştu.


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