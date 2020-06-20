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Vali Ali Fuat Atik'ten öğrencilere LGS mesajı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten 20 Haziran 2020 Cumartesi günü LGS sınavına girecek olan öğrencilere tebrik mesajı geldi. Atik sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 15:04
Vali Ali Fuat Atik'ten öğrencilere LGS mesajı
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Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten 20 Haziran 2020 Cumartesi günü LGS sınavına girecek olan öğrencilere tebrik mesajı geldi. Atik sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Atik mesajında şu ifadelere yer verdi:


Bu yıl yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Denizli'de toplamda 256 okul, 1.360 derslik kullanılacak. İlimizde 19.254 öğrencimiz de sınavda ter dökecektir.

Öğrencilerimizin güvenilir bir ortamda sınava girebilmeleri adına koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm sınav merkezlerimizi detaylı bir şekilde dezenfekte ettik. Oturma düzenini sosyal mesafe kurallarına göre düzenledik. Ayrıca iki oturum arasında salonlar havalandırılacaktır. Gözetmenlerimiz de sağlık güvenliği açısından eldiven, sperlik ve maske takacaklar.

Valiliğimiz, öğrencilerimizin sakin bir ortamda sınava girmeleri için gerekli tedbirleri almış bulunmaktadır. Ayrıca sınav merkezlerinin dışında çocuklarını bekleyecek olan velilerimize de dikkatli olmalarını ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını rica ediyorum. Geleceğimize yön verecek olan nesillerimiz bu sınava oldukça sıkı hazırlandı. İnşallah emeklerinin karşılıklarını alacaklar. Sınava girecek tüm öğrencilerimize, gözetmenlerimize ve velilerimize başarılar diliyorum.


Son Güncelleme: 20.06.2020 15:04
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