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Vali'den eve kapananlara gezen türkü otobüsü ile destek!

Diyarbakır Valisi ve aynı zamanda Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu'dan eve kapanan vatandaşlara farklı bir destek geldi.Sokaklarda türkü otobüsü gezdiren Güzeloğlu aynı zamanda halkın türkü isteklerini de dikkate alıyor.Bu görüntüleride sosyal medya hesabından yayınlıyor.

18 Nisan 2020 Cumartesi 18:45
Vali'den eve kapananlara gezen türkü otobüsü ile destek!

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı büyükşehirler'den Diyarbakır'da eve kapana halk'a Vali'den farklı bir destek geldi.Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu talimatı ile şehrin sokaklarında türkü otobüsü dolaştırılıyor. Ayrıca dolaşan bu türkü otobüsü halktan istekler toplayıp istekler doğrultusunda türküler çalıyor.

TÜRKÜ HİZMET HATTI KURULDU
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi türkü hizmet hattı vererek vatandaşlarının istek parçalarını yayınlıyor. Belediye görevlileri otobüsten müzik yayını yaparak şehri dolaşıyor. Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu resmi sosyal medya hesabından #HayateveSigar Büyükşehir Hizmet sunar sözleriyle müzik otobüsünün görüntülerini paylaştı.

TÜRKÇE VE KÜRTÇE TÜRKÜLER SÖYLENDİ

Güzeloğlu "Türkü hizmet hattı için büyükşehir 153" hattını aramalarını söyledi. Diyarbakırlı vatandaşlar balkonlarında müzik dinletisini alkışlarla karşıladı. Kürtçe ve Türkçe türküler koronavirüs salgını esnasında vatandaşlara moral sağlıyor.

Son Güncelleme: 18.04.2020 19:08
Anahtar Kelimeler:
Hasan Basri GüzeloğluDiyarbakırTürkü Otobüsü
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