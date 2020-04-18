Vali'den eve kapananlara gezen türkü otobüsü ile destek!

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı büyükşehirler'den Diyarbakır'da eve kapana halk'a Vali'den farklı bir destek geldi.Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu talimatı ile şehrin sokaklarında türkü otobüsü dolaştırılıyor. Ayrıca dolaşan bu türkü otobüsü halktan istekler toplayıp istekler doğrultusunda türküler çalıyor.

TÜRKÜ HİZMET HATTI KURULDU

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi türkü hizmet hattı vererek vatandaşlarının istek parçalarını yayınlıyor. Belediye görevlileri otobüsten müzik yayını yaparak şehri dolaşıyor. Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu resmi sosyal medya hesabından #HayateveSigar Büyükşehir Hizmet sunar sözleriyle müzik otobüsünün görüntülerini paylaştı.

Güzeloğlu "Türkü hizmet hattı için büyükşehir 153" hattını aramalarını söyledi. Diyarbakırlı vatandaşlar balkonlarında müzik dinletisini alkışlarla karşıladı. Kürtçe ve Türkçe türküler koronavirüs salgını esnasında vatandaşlara moral sağlıyor.