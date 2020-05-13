Vali müjdeyi verdi! O ilimizde bugün vaka tespiti yapılmadı

Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu süreçte normalleşmenin 11 Mayıs tarihi itibariyle başlamasından sonra gözler vaka sayılarında artış olacak mı sorularına çevrilmişken bugün Ordu Valisi Seddar Yavuz bugün Ordu ili sınırları içinde pozitif vaka görülmediğini duyurdu.

Vali Seddar Yavuz yapmış olduğu açıklamada

"Salgının tekrar yayılmaması için mutlaka maske takmaya, sosyal mesafeye, hijyene ve işimiz bittiğinde evimize dönmeye dikkat etmek gerekiyor. Bugün pozitif vaka sayımız bulunmuyor. Size hep böyle güzel haberler vermek kurallara uymaktan geçiyor. Biz size inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 23:05