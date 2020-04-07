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Vali sert uyardı! Artık ikna değil ceza zamanı

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşları sert uyardı. Vali Nayir "Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı" dedi.

07 Nisan 2020 Salı 12:50
Vali sert uyardı! Artık ikna değil ceza zamanı

Alınan korona virüs tedbirleri kapsamında tüm illerde valililerin talimatıyla denetimler sürüyor ve kurallara uymayan istisnasız herkese para cezaları uygulanıyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'nda kalan 102 kaymakam adayı ve ailelerinden oluşan 147 kişinin de aralarında bulunduğu 658 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin bugün dolması üzerine otobüslerle memleketlerine gönderiliyor.

Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na gelen Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, evlerine uğurlanan kaymakam adaylarına iyi yolculuklar diledi.

'VAKA VE ÖLÜM RAKAMLARIMIZ ARTIYOR TEDBİRLERE UYMAK ŞART'

Vatandaşları kurallara uymaya davet eden ve tedbirleri hatırlayan Vali Nayir, "Maalesef rakamlarımız artmaya devam ediyor, almış olduğumuz tedbirler çok önemli. Bulaşıcılığı azaltmamız, sosyal mesafeyi korumamız ve tedbirlere uymamız lazım. Bir zincir en çürük halkası kadar sağlamdır. Okulları, camileri boşaltıp pazarda veya sokakta tedbir almazsanız yine yayılmaya devam eder. Maalesef görüyoruz ki akşam misafir ilişkileri devam ediyor insanımızda, bunu sonlandırmak lazım. Her insan kendi evinde bile izolasyon yapmalı, korunmalı ama insanımız bunu çok fark edemedi. Tüm tedbirlere rağmen fark edemedi" diye konuştu.


'CEZA ZAMANI BAŞLADI'

Vali Nayir: "Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı. Dünden itibaren cezalara da başladı kolluk kuvvetlerimiz. Dolayısıyla biz bu süreci ancak birbirimizden uzak olarak atlatabiliriz. Burada boşalttığımız yurtları da sağlığın emrine veriyoruz. İzolasyonu gereken, karantina gereken, takibi gereken konularda buradaki yurtlarımız yine hizmete devam edecek. Ben bu süreçte görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Kurallarımıza uyan Sakaryalıları da tebrik ediyor ve diğerlerini de uymaya davet ediyorum. Bu işin şakaya alınır bir tarafı yok, işin içinde kul hakkı var. Eğer bir dikkatsizlik nedeniyle birini hasta edersek kul hakkı var." dedi

Son Güncelleme: 07.04.2020 13:00
Anahtar Kelimeler:
Sakarya ValisiAhmet Hamdi Nayir
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