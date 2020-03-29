Vali uyardı! "48 saat evden çıkmayın"

Korona virüs salgını ile amansız bi mücadele verilirken tüm kurumlar ve vatandaşlar tarafından tedbirler en üst düzeye çıkarıldı.Özelli salgının tavan yaptığı 14 günlük süre içindeyiz.Ve buna bağlı olarak önümüzdeki 48 saat en kritik zaman olarak belirlenirken, devamındaki 10 gün de virüsün bulaşma ihtimalinin en yüksek görüldüğü günler. 28 Mart (bugün) ile 7 Nisan tarihleri arasında virüsün yayılım hızı en üst seviyeye çıkacak. Bunun sebebi de virüsü bünyesinde taşıyan insanların kulukça süresini bitirmiş, ve yaymaya başlamış olması.

Bu sebeble İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için 48 saat hiç çıkma, evinde kal İstanbul" ifadelerine yer verdi.