Valilik'ten ürpertici açıklama ! Sınırımızda 7 mülteci cesedi bulundu!

Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Çaldıran ilçesi, İran sınırında jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 13 Mart 2020 tarihinde yapılan araştırma ve incelemede; 1 kilometrelik alanda Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu mülteci oldukları değerlendirilen 7 ceset bulunmuştur. Cesetler kesin ölüm tespiti için Van Adli Tıp kurumuna sevk edildi” denildi.

Bulunan cesetlerin geçtiğimiz şubat ayın da yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde sınıda kaçakcılık yaptıkları sırada 13 göçme ihbarı yapıldığı ancak yoğun tip ve kar yağışından bölgeye ulaşılamadığı bilgisi de verildi. Cesetlerin bu olay ile ilgili oldukları düşünülmektedir.