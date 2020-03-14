Bulunan cesetlerin geçtiğimiz şubat ayın da yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde sınıda kaçakcılık yaptıkları sırada 13 göçme ihbarı yapıldığı ancak yoğun tip ve kar yağışından bölgeye ulaşılamadığı bilgisi de verildi. Cesetlerin bu olay ile ilgili oldukları düşünülmektedir.
Valilik'ten ürpertici açıklama ! Sınırımızda 7 mülteci cesedi bulundu!
Van Valiliği'den yapılan açıklamaya göre İran sınırımızda mülteci oldukları düşünülen 7 ceset bulundu. Cesetlerin Suriye uyruklu oldukları değerlendiriliyor.
14 Mart 2020 Cumartesi 10:37