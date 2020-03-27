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Valilikten seyahat izni nasıl alınır? Şehir dışına çıkmak için izin nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlardan bir tanesi de" şehir dışına çıkışlar valilik izni ile olacak" kararıdır. Peki valilikten seyahat izni nasıl alınır ? Şehir dışına çıkmak için izin nasıl alınır?

27 Mart 2020 Cuma 23:02
Valilikten seyahat izni nasıl alınır? Şehir dışına çıkmak için izin nasıl alınır?

27 mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni korona virüs tedbirlerini içeren 7 maddelik paket açıklandı.

BU 7 MADDELİK TEDBİR PAKETİ  ;
 

1- Şehirler arası seyahatler valiliklerin iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.

3- Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak

4- Piknik alanları, tören alanları gibi yerle haf sonları kapalı olacak.

5- Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak

6- Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacaktır.

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır

Diğer yandan vatandaşlar tarafından merak edilen diğer bir husus 1.maddeki Şehirler arası seyahatin valiliklerin iznine bağlanmış olmasıdır.

 Peki bu durumda şehir dışına çıkışlarda seyahat izni nasıl alınacak ? Valilikten seyahat izni nasıl alabiliriz ? soruları gündeme geldi.

Daha önceden 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmış ve mecburi durumlarda il dışına seyahat etmek isteyen 65 yaş üzeri kişiler bu durumda bağlı bulunduğu polis merkezine gidip oradaki görevlilerden seyahat izni alabiliyordu.

28 Mart 2020 tarihinde itibarende aynı şekilde bu uygulama tüm herkesi kapsayacak şekilde devam edecektir.

Şehir dışına çıkmak isteyen tüm vatandaşlardan öncelikle şehir dışına çıkış talep formu ile valiliğin ilgili birimlerine direkt veya online ortamdan başvuru yapması istenecek ve valilik kişinin talep formu doğrultusunda kişiye seyahat izin belgesi verecektir.

Son Güncelleme: 27.03.2020 23:36
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