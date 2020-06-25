Van 5,4 şiddetinde deprem ile sallandı

Deprem bu sefer kendini Van Özalp ilçesinde hissettirdi.
Bugün öğlen saatlerinde Merkezi Van İlimize bağlı Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre değinliğinde gerçekleşen deprem Van'da tüm ilçelerde hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı depremde vatandaşlar sokaklara çıktı.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez , deprem ile ilgili yaptığı açıklamada ilçede hasar olmadığını ancak ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
AFAD: DEPREMİN ŞİDDETİ 5,4
AFAD kayıtlarına göre 13.03'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,4 olarak belirtildi ve merkez üssünün Van Özalp olduğu kayıtlara geçti.
Son Güncelleme: 25.06.2020 14:14