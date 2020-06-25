Van 5,4 şiddetinde deprem ile sallandı

Deprem bu sefer kendini Van Özalp ilçesinde hissettirdi.

Bugün öğlen saatlerinde Merkezi Van İlimize bağlı Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre değinliğinde gerçekleşen deprem Van'da tüm ilçelerde hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı depremde vatandaşlar sokaklara çıktı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez , deprem ile ilgili yaptığı açıklamada ilçede hasar olmadığını ancak ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

AFAD: DEPREMİN ŞİDDETİ 5,4

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ise ilçe merkezinde bir hasar tespit edilmediğini ancak taranan bazı köylerden sadece bir köyde kısmen yıkılmanın meydana geldiğini duyurdu.

AFAD kayıtlarına göre 13.03'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,4 olarak belirtildi ve merkez üssünün Van Özalp olduğu kayıtlara geçti.