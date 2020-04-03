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Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın açıkladığı bilgilere Van'da saat 8.44'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03 Nisan 2020 Cuma 09:07
Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem!

Saat 08.44'te Van'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklarken, kentte kısa süreli panik ve endişe yaşandı.

Sosyal medyada kısa süre içinde trendtopic olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son Güncelleme: 03.04.2020 09:17
Anahtar Kelimeler:
DepremVan
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