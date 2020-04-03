Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem!

Saat 08.44'te Van'da deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklarken, kentte kısa süreli panik ve endişe yaşandı.
Sosyal medyada kısa süre içinde trendtopic olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
#Deprem
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 03.04.2020, 08:44:24 TSİEnlem : 38.9093 N
Boylam : 43.5291 E
Derinlik : 12.99 km
Detay : https://t.co/XS0FiMNClA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2020
Son Güncelleme: 03.04.2020 09:17