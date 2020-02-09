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Van'da kaçak yolla yurda girmek isteyen 13 göçmen donarak öldü

Van'da Türkiye'ye kaçak yolla girmek isteyen 13 göçmenin donarak öldüğü yönünde bir ihbar geldi. Van Valiliği ise gelen ihbar üzerine harekete geçti.

09 Şubat 2020 Pazar 12:35
Van'da kaçak yolla yurda girmek isteyen 13 göçmen donarak öldü

Van'a bağlı Çaldıran ilçesinde yapılan bir ihbarla Türkiye'ye kaçak yolla girmeye çalışan 13 düzensiz göçmenin donarak öldükleri bildirildi. Valilik gelen ihbarı değerlendirerek harekete geçtü faka olumsuz hava şartalrından dolayı ihbarı yapıldığı bölgeye ulaşamadı.

Van Valiliği söz konusu olay ile ilgili yaptığı açıklamada, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirtilen 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarının geldiği ve bölgeye yönlendirilen ekiplerin olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye ulaşılamadığı belirtilerek "Akşam saatlerinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığımıza yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir.

Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışılmaktadır" ifadeleri kullanıdlı.


 

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