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Van'da minibüs ve iş makinesi çığ altında kaldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar ve tipi çığ düşmesine neden oldu. Bir minibüs ve iş makinesinin çığ altında kalmasından dolayı bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

04 Şubat 2020 Salı 21:25
Van'da minibüs ve iş makinesi çığ altında kaldı

Van merkeze bağlı Bahçesaray ilçesinde AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri bir minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştüğü yönünde gelen ihbarı değerlendirerek bölgeye sevk edildiler. Jandarma ve karayolları ekiplerinin de destek verdiği kurtarm çalışmaları çığ altında olduğu bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşılmaya çalışıyor. 

Van'da minibüs ve iş makinesi çığ altında kaldı

İş makinesi operatörünün çığ altından kazadan yaralı olarak kurtarıldığı bildirilirken çığ altında kalan minibüste 10-15 arasında yolcunun olduğu tahmin ediliyor. 

Van'da minibüs ve iş makinesi çığ altında kaldı

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen olay sonrası bir açıklama yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu söyleyerek bölgeye sevki sağlanan  50 kişilik kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bilmez açıklamasında ayrıca "Olay yerine çıkmaya çalışan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. O bölge çığ düşmesine müsait, yeni çığlar olabilir ve yağış devam ediyor." ifadelerine de yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
VanBahçesarayÇığ
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