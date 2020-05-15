Van'da vefa sosyal destek ekibe yapılan saldırıda gelişme! 38 gözaltı işlemi

Koronavirüs ile yoğun mücadele ettiğimiz bu günlerde evlerinden dışarı çıkamayan, ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarını evlerine kadar ulaştıran Veda sosyal destek grubuna Van'da dün yapılan hain saldırıda 2 sivil vatandaşımız şehit olmuştu.

Bu olaydan sonra bugün Van Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Vefa Sosyal destek ekibine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı'' dedi.

HDP Özalp ilçe başkanının da bulunduğu 6 HDP'linin de gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi. Zanlıların sorguları sürerken bölgede operasyonlar da devam ediyor.

YARDIMA GİDEN EKİBİ UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TARAMIŞLARDI

Dün meydana gelen saldırıda Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönüşe geçti. Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan ve PKK'lı oldukları değerlendirilen kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.