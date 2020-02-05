Van'daki çığ felaketinden kahreden haber! AFAD ölü sayısı 26'ya yükseldiğini açıkladı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minübüsün üzerine çığ düşmesi sonucu bölgeye giden ekiplerin de üzerine düşen çığ nedeniyle 5 olan ölü sayısı 26'ya yükseldiği bildirildi. Ekiplerin çığ altında kaldığını düşündükleri 2 kişinin arama çalışmalarında üzerlerine düşen çığın altında kalan görevlilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla çıkarken geri kalan görevliler için bölgeye takviye ekip gönderildi.

nde gerçekleştirilen çalışmalarda 30'dan fazla kişi sağ kurtarıldığı bildirilirken 26 kişin de cansız bedenine ulaştığı toplam 53 kişinin de felaketten yaralandığı belirtildi. AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanının 11 araçla bölgeye sevk edildiğini duyuruldu.

Yaşanan ikinci çığ felaketinde çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda "Jandarmadan 8 arkadaşımız, güvenlik korucularından 3 kişi, itfaiye personelimizden 3 kişi, 9 da gönüllü kurtarıcımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullanarak açıklamalarda bulundu.

Olay sonrasında müdahale için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesi’nden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 araç takviyesi yapıldı. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken 3 mobil baz istasyonu gönderildi.