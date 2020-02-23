Van depreminde ölü sayısı 8'e yükseldi! 21 kişi enkaz altından kurtarıldı

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde Van-İran sınırındaki mahallelerde çok fazla hissedilirken birçok ev büyük hasar gördü. Yıkılan evlerin altında kalan vatandaşlar bölgeye gönderilen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılırken enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından sonra bir açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı Koca, yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremde 21 kişinin enkaz altından yaralı olarak kurtarıldığını ve bu yaralılardan 8'inin durumunu ağır olduğunu bildirdi.
Son Güncelleme: 23.02.2020 12:50