Van depreminde ölü sayısı 8'e yükseldi! 21 kişi enkaz altından kurtarıldı

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde Van-İran sınırındaki mahallelerde çok fazla hissedilirken birçok ev büyük hasar gördü. Yıkılan evlerin altında kalan vatandaşlar bölgeye gönderilen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılırken enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasında enkaz altında kalan vatandaşlar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucuyla ilgili konuştu. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada depremin ülkemizde etkilediği bölgelerde kerpiç evlerin ağırlıkta olduğu noktalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 8'e yükseldiği yaralanan ve enkaz altında kalan vatandaşlarımızın da olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından sonra bir açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı Koca, yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremde 21 kişinin enkaz altından yaralı olarak kurtarıldığını ve bu yaralılardan 8'inin durumunu ağır olduğunu bildirdi.

