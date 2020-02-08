Van Valiliği, Çatak-Van kara yoluna çığ düştüğünü bildirdi

Van'da Çatak-Van Kara yolunun 10. kilometresine çığ düştü. İlçe merkezine yakın bir yer olan Elmacı bölgesinde düşen çığ, Öncesi karayolu Valilşk tarafından ulaşıma kapatıldığı için her hangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Dün itibarıyle yolların ulaşıma kapatıldığını ve her türlü tedbirlerin alındığını aktaran Valilikten yapılan açıklamada, "Karayolları ekiplerimiz söz konusu yolları açmak için tedbirli bir şekilde çalışma yürütüyor. Vatandaşlarımızdan bütün uyarıları dikkate almalarını istiyoruz." denildi