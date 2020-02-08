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Van Valiliği, Çatak-Van kara yoluna çığ düştüğünü bildirdi

Van Valiliği tarafından bölgedeki olumsuz hava koşullarından dolayı ulaşıma kapatılan Çatak-Van kara yoluna çığ düştü. Bölge ulaşıma kapalı olduğu için her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

08 Şubat 2020 Cumartesi 12:39
Van Valiliği, Çatak-Van kara yoluna çığ düştüğünü bildirdi

Van'da Çatak-Van Kara yolunun 10. kilometresine çığ düştü. İlçe merkezine yakın bir yer olan Elmacı bölgesinde düşen çığ, Öncesi karayolu Valilşk tarafından ulaşıma kapatıldığı için her hangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da sabah saatlerinde düşen çığ sonrası bir açıklama yapan Van Valiliği, "Van Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü. Yol geceden beri trafiğe kapalı olduğu için can ve mal kaybı bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Dün itibarıyle yolların ulaşıma kapatıldığını ve her türlü tedbirlerin alındığını aktaran Valilikten yapılan açıklamada, "Karayolları ekiplerimiz söz konusu yolları açmak için tedbirli bir şekilde çalışma yürütüyor. Vatandaşlarımızdan bütün uyarıları dikkate almalarını istiyoruz." denildi

Anahtar Kelimeler:
VanÇığÇatak Van Karayolu
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