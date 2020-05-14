Van’da görevden dönen Vefa Sosyal Destek Grubuna silahlı saldırı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunun Van, Özalp Belediyesi çalışanları silahlı saldırıya uğradı. İlçeye bağlı Eğribilen Mahallesi'ne yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardımlarını yapıp geri dönerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda belediye çalışanı ile bir sivil hayatını kaybettiği bildirildi.

Gerçekleştirilen hain saldırıyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Mübarek Ramazan Günü'nde gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, yenileceksiniz ve Cehennem'e sürüleceksiniz!" dedi. Sağlık Bakanı Koca da saldırı ile ilgili yaptığı açıklamasında "Terör, 'insanlık' vasfına saldırdı. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verirken saldırıya ilişkin bir açıkalmada Van Valiliğinden geldi.

Van Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise “14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araç ile yardım götüren Özalp Belediyesi ekibinin köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır.

Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırıda bir belediye çalışanımız ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybetmiş, araçta bulunan diğer belediye çalışanımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş ve Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.



