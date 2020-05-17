Van'da silahlı kavga: 1 ölü

Van’ın Gözdeğmez mahallesinde ikamet eden husumetli iki aile kavgaya tutuştu. Kavga polis ekipleri tarafından güçlükler ayrılırken 1 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu belirtilen olayda yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan ilgilere göre Van’ın Gözdeğmez mahallesinde arazi meselesinden dolayı iki aile arasında anlaşmazlık yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini silahlı kavgaya bıraktı. Kavgada A.D isimli vatandaş vurularak hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri tarafından mahallede tedbirler alınırken konu ile ilgili soruştura başlatılacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 23:14