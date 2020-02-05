Van'daki çığ felaketinde can kaybı artıyor. Olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor

Van'da Türkiye'yi üzen büyük bir felaket gerçekleşti. Çığ düşmesi sonucunda çok sayıda kişinin sürüklendiği ve karlar altında kaldığı ifade edilirken, olayla ilgili ilk bildirimlerde ölü sayısı 8 olarak açıklanmıştı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, olayın gerçekleşmesinden bu yana açıklamalar vermeye devam ederken ölü sayısının arttığını da açıkladı.

Aktarılan güncel verilere göre çığ felaketinde 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri ve 9 sivil vatandaş yaşamını yitirdi. Van AFAD İl Müdürü Uçar ise yaptığı açıklamalarla çığ altından 30 kişinin daha çıkarıldığını, bölgede de kapsamlı çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bakan Soylu ise olay sonrasında yaptığı açıklamalarda olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevkedildiğini ve 11 şehidimizin olduğunu aktarmıştı.