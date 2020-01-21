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Vatandaşın güvenliğini tehlikeye atan ve ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyene 40 bin liraya kadar para cezası

Gıda hileciliğine yeni düzenlemeler getiriliyor. Vatandaşın güvenliğini tehlikeye atan ve ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyene 40 bin liraya kadar para cezası yolda. İşte ayrıntılar.

21 Ocak 2020 Salı 13:33
Vatandaşın güvenliğini tehlikeye atan ve ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyene 40 bin liraya kadar para cezası

Gıda hileciliğine karşı yeni yaptırımlar geliyor. Vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlar için getirilen cezalar arttırılacak. Tüketicileri yeni bir döneme başlatacak olan teklifte, intenetten gıda satışlarına sıkı denetim getirilecek. Meclise götürülen teklif ile güvenilir olmayan ürünlerle ilgili tazminat söz konusuyken, bu konudaki zaman aşımı ise 10 yıla kadar çıkacak.

Birçok farklı ürün denetiminde domuz eti, jelatin, zeytinyağına farklı yağların karışımı ve çikolatada olmaması gereken katkı maddelerine rastlandı. Hükümetin uzun süredir gıda güvenliği üzerinde yaptığı çalışmalar ile hazırladığı kanun teklifi, ceza yaptırımlarının hızını arttıracak.

40 bin TL ceza

Ürünlerin güvenirliliğini teyit etmeyen satış yerlerine, 3 bin lira ile 15 bin lira arasında ceza verilecek. Ayrıca tüketime uygun olmayan ürünü piyasaya süren satış yerleri için de cezalar 8 bin lira ile 40 bin lira arasında olacak.

Uygunsuz ürün üreten, satan ve ihraç edenler 2 bin ila 250 bin lira ceza ödeyecek. Verilen cezada, üründe aykırılığın büyüklüğü ve yaptırıma uğrayacak olan kişinin ekonomik durumu göz önünde bulundurulacak.

Ürün sorumluluğu tazminatı

Uygunsuz ürün satan tüm firmalara ‘’ürün sorumluluğu tazminatı’’ getiriliyor. Ürünün bir kişiye ya da bir mala zarar vermesi durumunda, ürünün imalatçısı zararı gidermek zorunda olacak. Zarar gören taraf, üründeki uygunsuzluğu ve uğradığı zararı ispat ederek, imalatçı ya da ithalatçı firmayı sorumlu tutabilecek.

İmalatçı ve ithalatçı firmayı tazminat sorumluluğundan kurtaran sözleşmeler hükümsüz sayılacak. Zararın meydana geldiği tarihten sonraki 10 yıl boyunca tazminat hakkı talep edilebilecek.

İntenret engeli

Tüketime uygun olmayan ürünlerin, intenet üzerinden satışının yapıldığı tespit edildiğinde iletişime geçilecek. İçerik verilen süre içerisinde kaldırılmazsa erişimin engellenmesi için çalışmalar başlatılacak.

Ürün geri çağırılacak

Ürün geri çağırmalarda, firmalar ürünü teslim eden kullanıcıya üç seçenek sunacak. Bu seçenekler arasında problemin giderilmesi, ürün iadesi veya ürün değiştirilmesi yer alıyor. Ürünün geri çağırılmasıyla ilgili bütün masraflar işletmeci tarafından karşılanacak.

Her suça aynı ceza olmaz

Tüketicinin sağlığı ile oynayanlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu; ‘’Hapis cezası da olmalı. Gördük ki, %90’ı bir önceki liste ile aynı. Çünkü cezalar caydırıcı değil. Aynı üründe yine aynı şekilde hile yapılmış’’ dedi.

Ağaoğlu açıklamasına şu sözlerle devam etti: ‘’ Cezalar ciroya göre olmalı. Küçük bir işletmeye verilecek 15-20 bin lira ceza, o işletmeyi sarsar ve hatta batırabilir ama bir fast food zincirinin, tek şubesinin günlük cirosunun bile 10'da biridir bu rakam. Bu yüzden günlük ya da aylık cirolar üzerinden ceza verilmeli.’’

‘’ İnceleme sonuçları hızlı açıklanmalı. Gıdada tağşiş yapanla ilgili inceleme bir sene, davası beş sene sürüyor. Söz konusu gıda çoktan satılmış oluyor. Ayrıca suç ispat edilmedikçe kişi kanun karşısında masum sayıldığından, o sürede aynı suçu işlemeye devam ediyor. Bunun için gıda ihtisas mahkemesi kurulmalı.’’

‘’Zeytinyağına çiçek yağı karıştırmak ile et ürününe domuz karıştırma suçu aynı olmamalı. Taklitle tağşiş aynı olmamalı. Burada ihtisas mahkemesinin rolü ortaya çıkıyor.’’

Son Güncelleme: 21.01.2020 13:33
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