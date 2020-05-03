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Vicdansız baba bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayadı!

Antalya'da akıl almaz bir olay yaşandı. Vicdansız baba önce eşini darp edip daha sonra ise 4 aylık bebeğini kaçırarak polisten kurtulmak için bebeğinin boğazına bıçak dayadı.Polis ekiplerinin dikkatli operasyonu sonucunda baba ayağından vurulup etkisiz hale getirildi.

03 Mayıs 2020 Pazar 21:46
Vicdansız baba bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayadı!

Şaşırtan olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı.4 aylık çocuğunun annesi R.Ç.'yi (19) darp eden ve çocuğu alıp kaçan E.Ş. (27), Yunus Emre Parkı'nda polis tarafından kıstırıldı. Küçük çocuğun boğazına bıçağı dayayan E.Ş. polisin zamanında müdahale ederek tek atışta ayağından vurması sonucunda yaralı olarak ele geçirildi.

Polisin baştan sona dikkatli davranması sonucunda, 4 aylık bebek burnu bile kanamadan annesine teslim edildi.

BEBEĞİ ZORLA ALMAK İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre, E.Ş. daha önce nikahsız birliktelik yaşadığı R.Ç.'den olan 4 aylık çocuğunu görmek amacıyla R.Ç.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı Aşağı Pazarcı Mahallesi 1054 Sokak'taki evin kapısına geldi. R.Ç.'nin elinden bebeği zorla almaya çalışan E.Ş., vermek istemeyen R.Ç.'yi darp ettikten sonra bebeği alarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bebeğin boynuna bıçak dayayan E.Ş., polislerin bebeği bırakması yönündeki uyarılarına rağmen 'peşimi bırakın, bebeği bana doğrattırmayın' şeklinde cevap vererek Zübeyde Hanım Caddesi istikametine yürümeye başladı. Yunus Emre Parkı'na kadar yürüyen şüphelinin etrafı polisler tarafından sarıldı. Polislerin teslim ol çağrısına çocuğu kesme tehdidiyle cevap veren E.Ş., 'Siz istediniz bunu. Benden günah gitti' dedikten sonra bebeğin boğazındaki bıçağı kesmek amacıyla hareket ettirdiği sırada bir polis memurunun 2 el ateş etmesi suretiyle ayağından vuruldu.

BİRÇOK SABIKASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ayağından vurulan E.Ş. olduğu yere yığılırken, polis memurları hızlı bir şekilde bebeği herhangi bir zarar gelmeden kucağından aldı. 4 aylık bebek D.Ç., zarar gelmeden annesi R.Ç.'ye teslim edilirken, yaralı olarak yakalanan ve birçok sabıkası olduğu belirlenen şüpheli E.Ş., 112 Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. E.Ş. tedavisinin ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Anahtar Kelimeler:
AntalyaVicdansız Baba
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