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Vicdansız babanın darp ettiği çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep şahinbey ilçesinde 16 nisan tarihinde babası tarafından darp edildiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılan çocuk bugün hayatını kaybetti.

21 Nisan 2020 Salı 14:05
Vicdansız babanın darp ettiği çocuk hayatını kaybetti

Acı olay Gaziantep şahinbey ilçesinde yaşandı. Geçtiğimiz hafta Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 11 yaşındaki kız çocuğu babası tarafından darp edildiği gerekçesiyle hastaneye yatırılmıştı.

Vicdansız baba tarafında darp edilen küçük kız bugün tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti.

Küçük kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

M.A'nın, bir süre önce şiddet uyguladığı ileri sürülen eşinin kaçtığı ve kendisinin ise 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 21.04.2020 14:50
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep şahinbey
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