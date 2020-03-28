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Vicdansız Suriyeli anne çocuğunu döverek öldürdü! Suçu korona virüse attı

Konya'da vahşet gibi bir olay yaşandı. Suriye uyruklu bir kadın oğlunu döverek öldürdü.İşbirlikçileri ise 112 Acil servisi arayarak küçük çocuğun korona virüs hastalığından öldüğünü söylediler.

28 Mart 2020 Cumartesi 22:45
Vicdansız Suriyeli anne çocuğunu döverek öldürdü! Suçu korona virüse attı

Konya'da Karahöyük Mahallesi'nde 112 Acil Servis'i arayan bir kişi, yeğeni Azzam Al Abdullah'ı yatağında ölü bulduklarını, çocuğun koronavirüs nedeniyle öldüğünü söyledi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Azzam Al Abdullah'ın vücudunda, darbeye bağlı çok sayıda morluk olduğunu saptadı.

Yaklaşık 15 gün önce babasının sınır dışı edildiği öğrenilen Abdullah'ın üvey annesi Raaşa Osman ve kardeşleriyle birlikte kaldığı ve yine üvey annesi tarafından sokaklarda kağıt toplattırıldığı belirlendi.

ÖNCE SOKAKTA KAVGA ETTİ DEDİ, SONRA SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Polis, üvey anne Raaşa Osman'ı şüphe üzerine gözaltına aldı. Raaşa Osman, ilk olarak polise, Abdullah'ın kağıt toplamak için evden çıktığını, kavga edip geri geldiğini, bu nedenle vücudunda morluklar olduğunu söyledi.

Polisin anlatımlarındaki çelişkiler üzerine sorguya aldığı üvey anne, Abdullah'ı, eve geç geldiği için hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere attığını itiraf etti.

KARDEŞLERİ DAHA ÖNCE DE DÖVDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Osman, çocuğu daha önce de dövdüğünü söyledi. Kardeşleri de üvey anneleri Raaşa Osman'ın, Azzam Al Abdullah'ı hortumla dövdükten sonra havaya kaldırıp yere attığını, baygınlık geçirince de yüzüne su döktüğünü, ağzından kan gelmesi üzerine yatağına yatırdığını ifade etti.

Üvey anne, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, Abdullah'ın ön otopsi raporunda, darbeye bağlı kalpte oluşan yoğun kanama nedeniyle öldüğü bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Suriye
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