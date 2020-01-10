Videoyu görenler şok oldu! Ölümünü 2 ay önce kayıt altına almış

Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyesi Ali Baş, 20 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 28 yaşında hayata veda eden Baş'ın yaklaşık 2 ay önce anı olarak kalsın diye yeğeniyle birlikte bir vide çektiği ve videoda, kalp krizi geçirme anının canlandırmasını yaptığı görüldü.
AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan ise Ali Baş'ın kendisinden sonraya kalan videonun Baş'ın Sivas'taki ağabeyinin evinde çekildiğini söyleyerek, "Demek ki içine doğmuş ve hatıra kalsın diye bu videoyu çektirmiş. Hayat doluydu, arkadaşları tarafından çok sevilirdi. Şimdi bizler ve tüm ailesi bu videoya bakıp onu anıyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 10.01.2020 14:27