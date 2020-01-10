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Videoyu görenler şok oldu! Ölümünü 2 ay önce kayıt altına almış

Antalya'da 20 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ali Baş'ın 2 ay önce yeğeniyle birlikte çektiği videoda kalp krizi geçirme anının canlandırmasını yaptığı ortaya çıktı. Videoyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

10 Ocak 2020 Cuma 11:50
Videoyu görenler şok oldu! Ölümünü 2 ay önce kayıt altına almış

Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyesi Ali Baş, 20 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 28 yaşında hayata veda eden Baş'ın yaklaşık 2 ay önce anı olarak kalsın diye yeğeniyle birlikte bir vide çektiği ve videoda, kalp krizi geçirme anının canlandırmasını yaptığı görüldü.

Videoyu görenler şok oldu! Ölümünü 2 ay önce kayıt altına almış

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 3 yıldır görev yapan ve aynı hastanede 8 yıl önce by-pass, 5 yıl önce de böbrek nakli olan Baş, yeğeni Gülsüm ile çektirdiği videoda kalp krizi geçirmiş gibi yapıyor ve yeğeni de kalp masajı yaparak onu hayata döndürüyor. 20 gün önce bir arkadaşının evine ziyarete gittiği sırada kalp krizi geçirerek ölen ve sonrasında bu videoyu gördükten sonra şok olduklarını söyleyen arkadaşları, Ali Baş'ın aklına gelenin başına geldiğini belirterek Baş'ın Sivas'a gitmeden önce kendilerine, "Yeğenlerimle hastalığım nedeniyle doyasıya zaman geçiremedim. Şimdi iyiyim, memlekete gideyim de büyümeden onlarla anı biriktireyim" dediğini söylediler.

Videoyu görenler şok oldu! Ölümünü 2 ay önce kayıt altına almış

AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan ise Ali Baş'ın kendisinden sonraya kalan videonun Baş'ın Sivas'taki ağabeyinin evinde çekildiğini söyleyerek, "Demek ki içine doğmuş ve hatıra kalsın diye bu videoyu çektirmiş. Hayat doluydu, arkadaşları tarafından çok sevilirdi. Şimdi bizler ve tüm ailesi bu videoya bakıp onu anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 10.01.2020 14:27
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAli BaşKalp KriziVideo
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