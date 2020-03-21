Virüs salgını 15 yıl önce mi bilindi? Kehanetler Kitabının 210. sayfasında ne yazıyor?

Sosyal medyada son günlerde yayınlanan bir video nerdeyse gündeme bomba gibi düşütü. Videoda, ABD’li medyum Sylvia Brown ile Lindsay Harrison’ın birlikte yazdığı 15 yıl önce çıkardıkarı Kehanetler kitabında şuan tüm dünyanın etkisi altında olduğu koronavirüsü benzeri bir salgından bahsettğini ortaya çıkardı.

2005 yılında piyasaya çıkan Kehanetler Kitabı'nın 210. sayfasında yazılanları okuyanlar şaşkınlıklarını gizleyemediler ve sonrasında vatandaşlar 15 yıl önce piyasaya çıkan bu kitabın Koronavirüs ile ilgili ipuçları verdiği konusunda ortak bir kanaata vardı.

İşte söz konusu Kehanetler Kitabı'nın 210. sayfada yazanlar ve bugün yaşanılan Kovid-19 salgınının o sayfada geçen bir bölümü:

"2020'lerde, akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen zatürre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan göreceğiz. Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise; bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan sonra, on yıl içerisinde hem sebeplerini hem de tedavisini gizemli bırakarak tamamen ortadan kaybolması olacak."

Kehanetler kitabının konusu?

Önümüzdeki yıllarda ve yüzyıllarda neler olacağını anlatan Sylvia Brovvne, önümüzdeki belirsiz zamanlarda yolumuzu aydınlatacak bir ışığı ortaya koyuyor.

Elli yıldır profesyonel bir psişik ve medyum olarak çalışan Sylvia Browne, içlerinde Öte Dünya´da Yaşam, Bir Medyumun Maceraları gibi eserlerinin de bulunduğu çok satan kitapların yazarıdır.

