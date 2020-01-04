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Wi-fi şifrenizi verirken bir kez daha düşünün! Yargıtaya'a göre sizde suçlu oluyorsunuz

Yargıtay, sosyal medya hesapları üzerinden hakaret ve küfürler nedeniyle yapılan yargılamalarda farklı bağlamdan alınan internet hat sahiplerininde manevi tazminat ödemeleri gerektiğine hükmetti.

04 Ocak 2020 Cumartesi 11:32
Wi-fi şifrenizi verirken bir kez daha düşünün! Yargıtaya'a göre sizde suçlu oluyorsunuz

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yargıtay, Sosyal medya hesabı üzerinden hakaret, küfür ve aşağılayıcı içeriklerle saldırgan paylaşımlarda bulunan kişilerle birlikte bilgisayar şayet farklı bir intenet hattına bağlandığı tespit edilirse internet hat sahibide manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Bu kararla birlikte uzmanlar, internet abonelerinin olası muhtemel bir davayla karşı karşıya gelmemeleri için Wi-fi şifrelerini herkesle paylaşılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Söz konusu karar öncesi, kendi Facebook sayfasına küfür ve hakaret içeren mesajlar alan bir vatandaşın, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutmasının ardından davacı, suça konu mesajların gönderildiği bilgisayarların IP numaralarının davalılara ait olduğunu öne sürdü. 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi söz konusu dava ile ilişkin tüm doayaları inceleyerek emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacının Facebook sayfasına hakaret içeren mesajlar gönderildiği ve suça konu mesajların gönderildiği bilgisayarların IP numaralarının davalılara ait olduğu, davacının e-posta ve Facebook adreslerine mail ve mesaj atıldığı saatlerde, mailin ve mesajın bırakıldığı mail adresine davalıların internete çıkış yaptıkları IP adresi üzerinden bağlantı yapıldığı anlaşıldığı vurgulandı ve bu durumda hat sahibi davalıların sorumlu olduğunun belirtildiği kararda şöyle denildi:

"Bu nedenle; gönderilen mesajlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, her iki davalının da yazılan mesajlardan sorumlu olduğu kabul edilmeli ve uygun bir miktar manevi tazminata hüküm edilmelidir. Bu yön gözetilmeden yanılgılı gerekçe ile davanın tümden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir. Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle bozulmasına oy birliğiyle karar verildi." 

Anahtar Kelimeler:
YargıtayWi Fi Kararı
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