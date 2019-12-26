Wikipedia için kritik karar! Beklenen karar sonunda açıklandı

Anayasa Mahkemesi 29 Nisan 2017 tarihinden şimdiye kadar kullanıcıların erişimine yasaklı olan Wikipedia ile ilgili olarak hak ihlali kararı verdi. Erişimin engellemesi durumu “ifade özgürlüğünün ihlali” şeklinde belirtildi. Karar oy çokluğunun sağlanmasıyla kabul edildi.
Wikipedia’ya erişim engeli "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan içerikler" gerekçesiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından konmuştu.
Son Güncelleme: 26.12.2019 22:18