Yalnız yaşayan yaşlı kadın çıkan yangında yaşamını yitirdi

Bursa merkeze baplı Osmangazi ilçesinde sabah saat 08.00 sıralarında bir evde yangın çıktı. İki katlı bir evin zemin katındaki mutfakta başlayan yangın kısa sürede bütün evi sardı.

Evden yükselen alevleri gören çevre sakinleri ise hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrasında ise evin içerisine giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı.

74 yaşında olduğu ve isminin Hayriye Yıldız olduğu belirlenen yaşlı kadın çıkan yangında hayatını kaybetmişti. uzun bir süredir evde tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden alınarak Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ekipler ise yangının çıkış nedeni ile ilgili bir çalışma başlattı.