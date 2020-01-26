İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122142
ALTIN
300.140
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7599
EURO
6.5530

Yalnız yaşayan yaşlı kadın çıkan yangında yaşamını yitirdi

Bursa'da yaşayan ve iki katlı bir evin zemin katında tek başına yaşayan 74 yaşındaki Hayriye Yıldız evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

26 Ocak 2020 Pazar 14:06
Yalnız yaşayan yaşlı kadın çıkan yangında yaşamını yitirdi

Bursa merkeze baplı Osmangazi ilçesinde sabah saat 08.00 sıralarında bir evde yangın çıktı. İki katlı bir evin zemin katındaki mutfakta başlayan yangın kısa sürede bütün evi sardı. 

Evden yükselen alevleri gören çevre sakinleri ise hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrasında ise evin içerisine giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı.

74 yaşında olduğu ve isminin Hayriye Yıldız olduğu belirlenen yaşlı kadın çıkan yangında hayatını kaybetmişti. uzun bir süredir evde tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden alınarak Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ekipler ise yangının çıkış nedeni ile ilgili bir çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
YangınBursaHayriye Yıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da tek katlı evde çıkan yangın bir aileyi yok etti
Konya'da tek katlı evde çıkan yangın bir aileyi yok etti
Çocukluk hayali olan Avukatlık mesleğine 70 yaşında sahip oldu
Çocukluk hayali olan Avukatlık mesleğine 70 yaşında sahip oldu
İstanbul için korkutan uyarı! Olası depremin şiddeti İtalya ve Avusturya’dan da hissedilecek
İstanbul için korkutan uyarı! Olası depremin şiddeti İtalya ve Avusturya’dan da hissedilecek
68 yıllık eşinin ölümüne dayanamadı, ondan 10 dakika sonra hayatını kaybetti
68 yıllık eşinin ölümüne dayanamadı, ondan 10 dakika sonra hayatını kaybetti
3 Bakan'dan Elazığ depremiyle ilgili ortak toplantı
3 Bakan'dan Elazığ depremiyle ilgili ortak toplantı
Boşanmak istediği eşini canlı yayın açarak öldüresiye dövdü
Boşanmak istediği eşini canlı yayın açarak öldüresiye dövdü

Popüler Haberler

2020 Kosgeb uygulamalı girişimcilik eğitimi
Günlük burç yorumları 27 Ocak 2020 Pazartesi - Burç yorumunuzun günlük yaşantınıza etkileri
KOSGEB 2020 işyeri büyütme kredisi şartları ve miktarı
2020 Devlet tarım ve hayvancılık hibe destekleri
Tazminat hak etmek için ne kadar süre çalışmak gerekir?
Akaryakıt satış bayii nasıl olunur ?
Bankadan satılık hacizli araçlar nasıl, nereden alınır?
Beşir Derneği nedir? Beşir derneği yardımından kimler faydalanabilir? Beşir derneği yardım şartları
Şampiyon dizisi Elisa kimdir? Gerçek adı ne? Gizem Karaca rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kanalların yayın akışları 26 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
SGK E-Haciz sorgulama işlemleri nasıl yapılır? SGK E-Haciz sorgulama
Dağ 2 filmi nerede çekildi? Dağ 2 filminin oyuncuları kimler?
Cuma mesajları kısa SMS ve resimli Cuma Mesajları 24 Ocak Cuma
Nöbetçi Noterler İstanbul Ankara İzmir - 25 - 26 Ocak 2020 Cumartesi ve Pazar Tarihleri Nöbetçi Noterler!
Türkiye Noterler Birliği Nöbetçi noter listesi 25 Ocak 2020 Cumartesi açık noter listesi
25 Ocak 2020 hangi noterler nöbetçi? - Nöbetçi noter adres ve iletişim bilgiler sorgulama
MSB Askerlik yeri sonuçlarındaki 'Er sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' yazısı ne demektir?
Zaman Matinesi yeni bölüm konuğu kimdir? 25 Ocak TRT 1 Zaman Matinesi konuğu
PTT kargo gönderim ücretleri ne kadardır? 2020 PTT yurt içi ve yurt dışı kargo gönderim ücretleri
SSK birikmiş paramı nasıl alabilirim? SGK birikmiş prim gün ödemeleri geri alma
Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama 25 - 26 Ocak 2020 İllere göre nöbetçi noter adres bilgisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.