Yalova Belediyesi zimmet soruşturmasında gözaltılar artıyor

Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde bir çalışanın yüklü miktarda paranın zimmete geçirilmesi ortaya çıktıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında belediyeden usulsüz olarak para aldıkları iddiasıyla belirlenen şüpheliler ile ilgili gözaltı kararı çıkarıldı.
Diğer taraftan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılırken İl Emniyetine bağlı ekiplerin haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlar kapsamında A.R.A, T.K, A.D, T.D ve T.T adlı şahısları gözaltına aldılar. Şahısların Yalova Emniyet Müdürlüğünde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ise bu hüne kadar gözaltına alınanların sayısı 10' yükselmiş oldu.