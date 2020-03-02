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Yalova Belediyesi zimmet soruşturmasında gözaltılar artıyor

Yalova Belediyesi'nde başlatılan zimmet soruşturmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu güne kadar gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 10'a yükselmiş oldu.

02 Mart 2020 Pazartesi 15:43
Yalova Belediyesi zimmet soruşturmasında gözaltılar artıyor

Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde bir çalışanın yüklü miktarda paranın zimmete geçirilmesi ortaya çıktıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında belediyeden usulsüz olarak para aldıkları iddiasıyla belirlenen şüpheliler ile ilgili gözaltı kararı çıkarıldı.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in de yakalanmasıyla birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in de aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi ve firma çalışanı Orhan Gedik tutuklandı.

Diğer taraftan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılırken İl Emniyetine bağlı ekiplerin haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlar kapsamında A.R.A, T.K, A.D, T.D ve T.T adlı şahısları gözaltına aldılar. Şahısların Yalova Emniyet Müdürlüğünde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ise bu hüne kadar gözaltına alınanların sayısı 10' yükselmiş oldu.

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GözaltıYalova BelediyesiZimmet Soruşturması
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