İstanbul 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101758
ALTIN
384.955
DOLAR
6.9965
STERLİN
8.7305
EURO
7.6025

Yalova Valiliği normale dönüş için düğmeye bastı! Tüm memurları göreve çağırdı

Korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen esnek çalışma modelinden ilk çıkan il Yalova oldu. Valilik yayınladığı resmi yazı ile hamile, engelli, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan memurlar hariç tüm memurlar yeniden görev başına çağırdı.

28 Nisan 2020 Salı 15:14
Yalova Valiliği normale dönüş için düğmeye bastı! Tüm memurları göreve çağırdı

Korona virüs ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına getirilen esnek çalışma modelini Yalova Valiliği bitirdi.Yalova Valisi Muammer Erol tarafından yayınlanan resmi yazı ile İldeki kamuya ait kurumlara gönderilen yazı ile 65 yaş üzeri, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile olan devlet memurları haricindeki tüm memurların görevlerine geri dönmesi istendi.

Kurumlara gönderilen yazıda ise şu talimata yer verildi:

"İlgi sayılı yazımız ile koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında asgari düzeyde personel ile dönüşümlü çalışma sistemine geçildiği, ancak duyulan lüzum üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin tam zamanlı olarak göreve gelmeleri gerektiği bildirilmiştir.

Bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar ve kronik hastalardan durumunu raporlayanlar ile hamile ve engelli personel muaf tutulacaktır. Bununla birlikte Ramazan ayı münasebetiyle bayan personel saat 16.00'dan sonra idari izinli sayılabilecektir."

Anahtar Kelimeler:
YalovaEsnek çalışmaYalova Valiliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırşehir'de köpek dehşeti! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kırşehir'de köpek dehşeti! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Tuğba hemşire korona virüse karşı yaşama savaşını kaybetti
Tuğba hemşire korona virüse karşı yaşama savaşını kaybetti
O ilimizde yoğun bakımdaki tüm hastalar iyileşti
O ilimizde yoğun bakımdaki tüm hastalar iyileşti
Taksim meydanına 1 Mayıs öncesi bariyerli önlem!
Taksim meydanına 1 Mayıs öncesi bariyerli önlem!
Kamuda ve SSK'lı çalışanlar dikkat! Ücretsiz maske temininde yeni gelişme
Kamuda ve SSK'lı çalışanlar dikkat! Ücretsiz maske temininde yeni gelişme
Salgından normalleşmeye geçiş sürecinde 5 gün vakasız şartı!
Salgından normalleşmeye geçiş sürecinde 5 gün vakasız şartı!

Popüler Haberler

5 Sene Vadeli 50 Bin TL kefilsiz formalitesiz çiftçi tarım kredisi
Ramo dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Rama 2. sezon bölüm tarihi belli mi?
1, 2, 3 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
1000 TL Pandemi sosyal destek ödemeleri sonucu sorgulama ve öğrenme! 1000 TL yeni sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?
AVM'ler ne zaman açılacak? Alışveriş merkezleri açılış tarihi belli oldu mu?
Kurban Bayramı 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Günlük Burç Yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Fatih Savaş kimdir? FOX TV sahur programı sunucusu ilahiyatcı Fatih Savaş kimdir?
Doya Doya Moda Zenan Karataş kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı hakkında bilgiler
Uçuş seferleri ne zaman başlar?
Zalim İstanbul yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanır?
Görüntülü konferans platformu Zoom programı ne kadar güvenilir?
Yabancı Damat dizi tekrarı hangi gün, ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
iPhone açma kapatma tuşu çalışmıyorsa telefon nasıl açılır?
BİM'de satılan Hometech Tablet PC Alfa 8mB nasıl, alınır mı?
Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya Fox TV haber bülteni yeni sezon ne zaman başlayacak?
Jet Sosyete neden yok, neden yayınlanmadı? Jet Sosyete finali ne zaman yayınlanacak?
Ziraat Bankası sıfır faizli 100 küçükbaş koyun hayvan kredisi nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?
Korona virüs 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Para cezası ne kadar uygulanıyor?
TOBB nefes kredisi ile esnafa 100 bin tl kredi başvuru şartları ve detaylar
Ziraat Bankası, Aktifbank, Vakıfbank ve Halkbank 900 kredi notu olan kişiler nasıl kredi başvurusu yapabilirler? Düşük kredi notuna kredi başvurusu şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.