İstanbul 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114449
ALTIN
388.452
DOLAR
6.8503
STERLİN
8.5141
EURO
7.7211
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Yangının çıkış sebebi için birbirini suçlayan aile arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'da kıvılcımdan çıkan yangının tarlayı kül etmesi sonrasında birbirlerini suçlayan 2 aile arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

24 Haziran 2020 Çarşamba 23:38
Yangının çıkış sebebi için birbirini suçlayan aile arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
Takip Et:

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki aile arasında arazide çıkan yangın kavgaya sebep oldu. Yangını birbirlerinin çıkardığını düşünerek kavgaya tutuşan iki aile arasında silahlı kavga yaşandı. Yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.


Olay akşam saatlerinde Sürendal köyünde meydana gelirken iddialara göre biçerdöverden çıkan kıvılcım sonrasında tarla alev aldı. Rüzgarında etkilisi ile alevler tüm tarlayı ele geçirirken yangının çıkmasında iki ailede birbirine suç atarak tartışma başlattı. Çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bırakırken sonrasında ise silahlar konuştu. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Köyde yaşayan diğer vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine giden 112 ekipleri ve Jandarma kuvvetleri olayı sakinleştirirken aynı zamanda yararlıları da hastaneye sevk etti. Yararlılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonrasında hastaneye sevk edilirken vefat eden vatandaşın otopsi işlemleri için morga sevk edildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Öte yandan valilikten yapılan açıklama ile olayla ilgili geniş çağlı araştırma yapılacağı belirtildi.


Son Güncelleme: 24.06.2020 23:38
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar'da çukurun içerisine düşen yolcu otobüsü vinç yardımıyla kurtarıldı
Bağcılar'da çukurun içerisine düşen yolcu otobüsü vinç yardımıyla kurtarıldı
Erzincan'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Erzincan'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Tokat'taki cinayet zanlısı tutuklandı
Tokat'taki cinayet zanlısı tutuklandı
Takla atan otomobilde yaşamını yitirdi
Takla atan otomobilde yaşamını yitirdi
Balık avlamak isterken canından oldu
Balık avlamak isterken canından oldu
8 ve 11 yaşında sulama kanalına düşen kardeşlerden acı haber geldi
8 ve 11 yaşında sulama kanalına düşen kardeşlerden acı haber geldi

Popüler Haberler

Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Denizbank bayram kredisi kampanyası
Babylon Berlin'in 3. sezonu Blu TV'de yayınlandı!
2020 MSÜ Askeri lise başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınav tarihi
İntibak eğitimi nedir, kaç gün sürer?
Günlük Burç Yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.