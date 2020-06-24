Yangının çıkış sebebi için birbirini suçlayan aile arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki aile arasında arazide çıkan yangın kavgaya sebep oldu. Yangını birbirlerinin çıkardığını düşünerek kavgaya tutuşan iki aile arasında silahlı kavga yaşandı. Yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Sürendal köyünde meydana gelirken iddialara göre biçerdöverden çıkan kıvılcım sonrasında tarla alev aldı. Rüzgarında etkilisi ile alevler tüm tarlayı ele geçirirken yangının çıkmasında iki ailede birbirine suç atarak tartışma başlattı. Çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bırakırken sonrasında ise silahlar konuştu. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Köyde yaşayan diğer vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine giden 112 ekipleri ve Jandarma kuvvetleri olayı sakinleştirirken aynı zamanda yararlıları da hastaneye sevk etti. Yararlılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonrasında hastaneye sevk edilirken vefat eden vatandaşın otopsi işlemleri için morga sevk edildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Öte yandan valilikten yapılan açıklama ile olayla ilgili geniş çağlı araştırma yapılacağı belirtildi.