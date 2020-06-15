Yanlışlıkla İşgal Edildi! Polonya ve Çekya Arasında Yaşanan Olay Herkesi Şaşırttı

Polonya Çekya’yı Yanlışlıkla İşgal Etti!

Polonya’dan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. Geçen ay Çekya’yı bilmeden işgal ettikleri açıklaması herkesi şaşkına çevirdi. Polonyalı askerler Çekya bölgesine girdi ve Çekya’nın uyarısı sonucu bölgeden ayrıldı.

Olay Nasıl Anlaşıldı?

Polonya’dan gelen açıklamaya göre korona virüs salgını tedbirleri için Polonya askerleri devriye geziyordu ve iki ülke arasındaki sınırın diğer tarafına bilmeden geçip orada yer alan terk edilmiş bir kilisede kaldılar. Polonya Savunma Bakanı tarafından yapılan açılamaya göre Polonya askerleri, kiliseye gelen Çekya vatandaşlarının bölgeyi gezmesine izin vermedi ve Çek yetkilileri devreye girdi. Yanlışlıkla yapılan bu işgal durumu Çek yetkililerinin devreye girmesi ile sona erdi.

Polonyalı askerlerin orada olduğu inşaat işçisinin fotoğraf çekmek istemesiyle anlaşıldı. İnşaat işçisi dış cephe sıvası için fotoğraf çekmek istedi ancak Polonyalı askerler izin vermedi. Yaşanan bu olaydan sonra bölgeye fotoğrafçı gönderildi. Söylenilenin doğru çıkmasının ardından durum yetkililere bildirildi. Kilise sınırın Çekya tarafında kalmaktadır. Polonya yanlışlıkla işgal ettiklerini belirtse de Çekya resmi bir açıklama yapılmadığını iddia etmektedir.