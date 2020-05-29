Yapımı 45 günde tamamlanan Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi faaliyete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı 45 günde tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Yapımı 45 günde tamamlanan Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi faaliyete açıldı
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İstanbul'un ilk salgın hastanesi ünvanına sahip olan Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katılımıyla bugün hizmete açıldı. 45 önce yapımına başlanan salgın hastanesinin çalışmaları son günlerde hızlandırılarak bu gün açılışına yetiştirilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan açışta yaptığı konuşmasında önemli mesajlar paylaştı.

Yapımı 45 günde tamamlanan Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi faaliyete açıldı

Tören öncesinde hastane içerisinde incelemelerde bulunan  Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerden hastane ile ilgili bilgi alırken tören alanında sosyal mesafe kuralına uygun olarak sandalyelerin aralıklarla dizildiği, görüldü. Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Koronavirüs salgınında kaybettiğimiz tüm hocalarımız, vatandaşlarımız ve Feriha Öz hocamızın yakınlarına başsağlığı diliyorum" diyerek söze başladı ve konuşmasına şöyle devam etti:

“Rönesans firmasına özellikle şahsım ve milletim adına şükranlarımı ileteceğim. Her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi. Bunlardan bir tanesinin bedeli tamamen kendilerine ait. Bizden her hangi bir bedel istemiyorlar, biz sadece bir tanesinin bedelini kendilerine ödeyeceğiz. 

Hemen pist burada, aynısı Murat Dilmener'de de var. Malum Yeşilköy Havaalanı. Herhangi bir uluslararası hasta buraya gelmek istediğini buraya inecek hemen yürüme mesafesi hastaneye gelecek. Aynısı Yeşilköy için de geçerli. Tedavi bitti hemen uçağıyla gitmek istediği yere gidecek. Sağlıkta, sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Şayet salgın önemli bir durum baş gösterseydi, daha kısa sürede tamamlayacaktık. Teknolojinin en ileri seviyede olanlarını biz buraya transfer ettik.

Geçtiğimiz yıl 750 bine yaklaşan yabancı hasta sayısının katlanarak yükselmesini bekliyoruz. Biz 90'ı aşkın ülkeye sağlık ürünlerini gönderdik. Burada nazlanmadık. Madem burada sıkıntı var elimizden geleni yapacağız dedik. Muhalefetin bizi adeta topa tuttuğu şehir hastanelerinin yüksek kapasitelerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 11 şehir hastanemizin her birini dünya çapında sağlık kuruluşları olarak inşa ettik. Dünyanın en büyük mutluluğunu sağlık olarak gördüğü bir inançla ülkemizin dört bir yanını sağlık hizmetiyle donattık"

Yapımı 45 günde tamamlanan Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi faaliyete açıldı

Yapılan salgın hastanesinin başta salgın, afet, deprem gibi olaylarda aktif rol oynaması planlanıyor. Yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde yapımı için çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek.

Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, 125 bin metrekare alana kurulurken, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek.

Tesiste ayrıca; 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.

Adının verildiği Dr. Feriha Öz'ün oğlu Prof. Dr. Ferhan Öz'de tören sırasında bir konuşma yaparak, “Feriha Öz, bir evlat olarak benim açımdan bir melektir ve böyle bir modern ve gerçekten hastane gibi bir hastaneye isminin verilmesinden dolayı sizlere şükranlarımı iletmek istiyorum. Çok teşekkür ederim ailemiz adına" ifadelerini kullandı.

Yapımı 45 günde tamamlanan Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi faaliyete açıldı


 


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