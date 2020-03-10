Yargı paketi ve ceza indiriminde son durum ne? Af yasası ne zaman meclise geliyor?

Ceza indirimi, af yasası ve yeni infaz düzenlemesi ilerleyen süreçte meclise ikinci yargı paketi ile birlikte gelecek denmişti. Ancak ikinci yargı paketi ve ceza indirimleri konusuna yaşanan son durumlara bakıldığında, yeni ceza indiriminin üçüncü yargı paketinde gelebileceği iddiası ile gündeme oturdu.

Binlerce hükümlü ve tutukluyu yakından ilgilendiren af yasası ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. AKP tarafından meclise sunulması beklenen ceza indirimi ve af konularını içerecek ikinci yargı paketinin ne zaman meclise geleceği merak edilmeye devam ediyor. Aylardır süre gelen iddialar ve spekülasyonlar sonrasında resmi ağızlardan gelen açıklamaya göre, 5 yıl ceza indirimi ve kısmi af beklentisini olduğu ve bu konularda çalışmaların halen devam ettiği açıklandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından, ceza indirimi, kısmi af, af yasası, denetimli serbestlik süresi ve yeni infaz düzenlemesi hakkında yapılan tüm çalışmaların devam ettiği ve önümüzde ki günlerde komisyondan geçtikten sonra TBMM’de açıklanacağı ve tartışılacağı dile getirildi. Adalet Bakanı Gül ayrıca, infaz yasasında mağdur olan tarafında düşünülerek kalıcı bir değişikliğe gidileceği belirtildi.

Af yasası ve ceza infaz düzenlemesinde son gelişmeler

Ak Parti tarafından uzun bir süredir üzerinde durulan yeni infaz sistemine ilişkin yasa tasarısı altenatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu yöntemler sırası ile şu şekilde sıralanıyor;

Evde infaz

Belli yaşın üzerinde bulunan kişilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üzeri için se 4 yıla kadar kalan cezaların evde olması planlanıyor. Hamile kadınların cezalarının da evde geçirmeleri konusunda öneri teklifte yer alıyor. Uygulamalar elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmasına olanak vermeyecek şekilde düzenleniyor.

Hafta içi ve hafta sonu infaz

Bu infaz tipinde planlanan durum, hüküm giyen kişi sabahları işte olacak, akşam cezasını çekmek için cezaevinde kalacak. Ya da hafta içi normal hayatına devam edecek hafta sonunu cezaevinde geçirecek. Mevcut sistemde nadiren uygulansa da 6 aya kadar olan suçlarda bu yöntem kullanılabiliyor. Yeni düzenleme ile 2 yıla kadar hapis cezasını ön göre suçlar için bu ifaz tipinin uygulanması planlanıyorç

Denetimli serbestlik

İkinci yargı paketi

Denetimli serbestliğin kapsamı genişletilerek belli suçların da kapsam dahilinde olması planlanıyor.

"İkinci yargı paketi Meclise ne zaman gelecek?" sorusu üzerine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Meclisin gündeminde olacak bir konu. 'Şu tarihte olur ya da şu şekilde olur.' dememiz, Meclisin saygınlığına, yasamanın asliliğine aykırı olur. Cumhurbaşkanımız da 'Birkaç hafta içinde neticeye kavuşur.' dedi. Umut ediyorum Meclisimiz, AK Parti Grubu öncülüğünde uzlaşıyla bu konudaki talepleri de yerine getirecektir." dedi.

İnfaz düzenlemeleri üzerine gelen sorulara cevap veren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "İnfaz düzenlemesi yakın zamanda Meclise gelecek. Uzun zamandır zaten çalışılıyor. Bu konuda son kararı elbette Meclis verecek. Grubumuzun sorduğu sorular ya da teknik hususlar var ama bu, siyaseten verilmesi gereken bir konu. Çünkü toplumu rahatsız etmemeniz lazım. Bu konuda beklentiyi de yine infaz hukuku, hakkaniyet, adalet çerçevesinde hazırlamak lazım. AK Parti Grubu da bunun üzerine çalışıyor." Açıklamasında bulundu.

Kapsam dışı tutulan suçlar

Düzenleme, Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlara verilen cezaların da temyize götürülmesine imkan sağlıyor. 17 maddelik taslak metinde ikinci yargı paketinde gelecek olan infaz düzenlemesinde kapsam dışı olacak suçlar şu şekilde; "Terör suçları, örgütlü terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, kadına ve çocuğa şiddet, soykırım suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, insan üzerinde deney suçu, organ ve doku ticareti, reşit olmayana cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı suçu, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, TCK'nın 76'ncı maddesinde düzenlenen (Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme) suçların tamamı her türlü eziyet, işkence, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve Orman Kanunu'na aykırı suçlar."

Taslak metninde sayılan bu suçlar dışında ki tüm suçlar infaz düzenlemesi kapsamında yerini alacak. İnfaz düzenlemesi soruşturma ve kovuştura aşamasında ki dosyaları kapsamayacak. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında olan ve tutuklu yargılana kişilerin tutukluluk hali devam edecek.

Af kapsamında yer alması öngörülen suçlar

Birinci yargı paketinde 5. Madde istinaf mahkemelerinde kesinleşen 5 sene altında ki cezalarda, Yargıtay’da temyiz yolunun açılacağı maddeler arasında yerini aldı. Bu madde Türk Ceza Yasası’nın 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 'kanunlara uymamaya tahrik', 'suç işlemeye tahrik', 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama', 'silahlı örgüt', 'halkı askerlikten soğutma' suçları ile Terörle Mücadele Yasası’nın 7. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlarda verilen cezalar temyize götürülebilecek. Af yasası konusunda son dakika gelişmelerine göre, af yasaı teklifinde, hükümlü veya tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerinde, cezaların toplamında bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılması planlanıyor. Böylece cezanın &66’sını yatan adli suçlara ilişkin cezalarda oran %50’lere kadar düşecek. 10 yıl hüküm giyen kişi, af teklifinin yasalaşması ile birlikte 6 yıl 6 ay yerine 5 yıl ceza evinde kalacak. Yani cezasının %50’sini yatan kişiler şartlı tahliye maddelerinden yararlanarak dışarı çıkabilecek.

Uyuşturucuya af gelecek mi?

İnfaz düzenlemesi ile ilgili hazırlanan taslak metninin ortaya çıkması ile birlikte, daha önceden af kapsamı dışına alındığı söylenen bazı suçların, düzenlenen af yasası kapsamına alındığı görüldü. Düzenlemenin uyuşturucu suçuna af yolunu açtığı görülürken, Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alana suçlara verilen cezaların da temyize götürülmesine imkan sağlayacak oldu.

Henüz teklif halini almayan düzenlemenin af kapsamı dışında tuttuğu suçlar arasında Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret Suçu’nun yer almadığı görüldü.