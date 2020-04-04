Yargıtay Başkanlığında olan bir üye koronavirüse yakalandı

Yargıtay Başkanlığında yapılan seçimlerin ardından iki Yargıtay üyesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) testi yapıldığı ve test sonuçlarının pozitif çıktığı yönünde bir iddia ortaya atılmıştı. Yargıtay'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde oy kullanan ve toplu fotoğraf çekimine katılan üyelerde ikisinin koronavirüs testleri pozitif çıktı şeklinde ortaya çıkan haberin algı oluşturmaya yönelik olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugüne kadar Yargıtay üyelerimiz arasından bir kişinin test sonuçları pozitif çıkmış olup halihazırda hastanede tedavi görmekte ve genel sağlık durumunda da bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ayrıca, bu üyemiz, toplu çekilmiş fotoğrafların hiçbirinde yer almadığı gibi, eşi dahil temaslı olduğu çevresinde başka bir vaka tespit edilmemiştir."