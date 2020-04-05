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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili belli oldu karar Resmi Gazete'de yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak gösterilen adaylar arasından Yargıtay Üyesi Rıdvan GÜNDOĞDU'yu seçti. Karar 05 Nisan 2020 Tarihli ve 31090 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

05 Nisan 2020 Pazar 01:15
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili belli oldu karar Resmi Gazete'de yayımladı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154. Ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30. ve 32. Maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu seçildi.

RIDVAN GÜNDOĞDU KİMDİR? NERELİDİR ?

Hukukçu. Memleketi Isparta Keçiborlu’ya bağlı Aydoğmuş Köyü'dür.

GÖREVLERİ

-İstanbul Anadolu C. Başsav. V.

-Yargıtay Üyeliği

-Yargıtay 20. Ceza Dairesi Üyeliği

HSK adaylığı için başvuruda bulunmuştu. Sonrasında Yargıtay üyeliğine seçildi.

5 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Son Güncelleme: 05.04.2020 02:01
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Rıdvan Gündoğdu Kimdir
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