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Yargıtay'da seçimler devam ediyor! Mahmut Akgün, YSK üyeliğine seçildi

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) gerçekleştirilen üçüncü tur oylama tamamlandı. Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca düzenlenen seçimlerde 14. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Akgün, YSK üyeliğine seçildi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 10:53
Yargıtay'da seçimler devam ediyor! Mahmut Akgün, YSK üyeliğine seçildi

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından düzenlenen YSK üyeliği seçimlerinde üçüncü tur tamamlandı. YSK Başkanı Sadi Güven'in görev süresinin dolmasıyla yapılan seçimlerde Yargıtay'ın 3 üyeyi belirlemesi için yaptığı oylama sonucu 14. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Akgün, üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alarak YSK üyeliğine seçildi.

Geçen hafta yapılan seçimlerin ilk turunda 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener, YSK üyeliği’ne seçilmişti. Mahmut Aygün ile birlikte YSK üyeliğine iki üye seçilmiş oldu. Yargıtay seçimlerine girmeye hak kazanan diğer adaylar Ali Karaıslı, Ömer Kızılkaya ile Orhan Usta yeterli oyu alamadıları öğrenildi. 

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, seçimlere öğleden sonra saat 14.30'da devam edeceği ve Yargıtay üyelerinin bir üyenin daha belirlenmesi için tekrar sandığa gideceği kaydedildi.

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YSKYargıtayüye SeçimiMahmut Aygün
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