İstanbul
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111494
ALTIN
302.491
DOLAR
5.9725
STERLİN
7.8523
EURO
6.6864

Yargıtay'dan Ömer Halisdemir kararı! 18 sanığın mahkumiyetleri onandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında darbenin seyrini değiştiren ve yine darbe sırasında vurularak ölen Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit olmasıyla ilgili açılan davada Yargıtay kararını verdi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 15:12
Yargıtay'dan Ömer Halisdemir kararı! 18 sanığın mahkumiyetleri onandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'ye yönelik başlattığı darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi öldürmesi ve onun ardından kandisnin de vurularak şehit edilmesine ilişkin açılan dava ile ilgili Yargıtay'dan karar çıktı. 18 sanığın yargılandığı dava da Yargıtay sanıklara verilen mahkumiyet cezalarını onadı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince yapılan inceleme sonucu hukuka uygun bulunan ve onun ardından karara yapılan itiraz üzerine dosyanın Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmesinin ardından dosyanın temyiz incelemesini tamamlayan daire, sanıklardan Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge'ye mahkeme tarafından verilen hapis cezalarını onadı.

Astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 18 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş ve sanıklardan, 13'ünün cezası "fiilden sonraki davranışları" dikkate alınarak müebbet hapis cezasına çevrilmişti.

Anahtar Kelimeler:
FETÖYargıtay Kararıömer Halisdemir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank araştırma sonuçlarını değerlendirdi; Yerli otomobile talep yüzde 89
Bakan Varank araştırma sonuçlarını değerlendirdi; Yerli otomobile talep yüzde 89
3600 Ek Göstergede Son Gelişme: TBMM'den Cevap Yok
3600 Ek Göstergede Son Gelişme: TBMM'den Cevap Yok
Rus donanmasına ait 186 metrelik savaş gemisinin İstanbul boğazında zor anları!
Rus donanmasına ait 186 metrelik savaş gemisinin İstanbul boğazında zor anları!
2020 KPSS'de Sorulabilir! İnşallah Kelimesi Almanca Sözlüğe Girdi!
2020 KPSS'de Sorulabilir! İnşallah Kelimesi Almanca Sözlüğe Girdi!
KKK Bir Emir Yayımladı: Yeni Emir Sonrası Uzman Onbaşı ve Erbaşlar Dikkat!
KKK Bir Emir Yayımladı: Yeni Emir Sonrası Uzman Onbaşı ve Erbaşlar Dikkat!
Almanya'nın en önemli sözlüğü Duden'de bir Türk kelimesi
Almanya'nın en önemli sözlüğü Duden'de bir Türk kelimesi

Popüler Haberler

Nane Yağı nedir, nasıl kullanılır? Nane yağının faydaları nelerdir?
Genpa garanti süresi sorgulaması nasıl yapılır? Genpa online garanti süresi sorgulama
IMEI numarası nedir? İMEİ numarası öğrenmek, bulmak, sorgulamak işlemleri
Askerlik yol parası ne kadar ödeniyor? Askerlik yol parası nereden, nasıl alınır?
Pybs bursu kaç yıl ödenir? Pybs bursu ne zaman kesilir?
PTT adıma gelen para nasıl sorgulanır? PTT gelen havale sorgulama
Yurtdışına kargo nasıl yollanır? Yurt dışı kargo ücretleri
Rüyada su görmek nedir? Rüyada su görmenin anlamı, tabiri
Netflix pin kodu uygulaması nedir? Netflix pin kodu nasıl açılır ve kapanır?
Çukur yeni bölüm neden yayınlanmıyor? 6 Ocak Pazartesi Show Tv Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Milli piyango bilet sonucu sorgulama - 2020 MPİ bilet numarası ile ikramiye sorgulama - Biletime para, ikramiye çıktı mı?
2020 resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? 2020 resmi tatil tarihleri
2020 Doğalgaz abone bağlantı bedeline zam yapıldı! 2020 Doğalgaz abone bağlantı bedelleri
Sakatlık nedeniyle malulen erken emekli olma şartları
ATM kartsız para çekme nasıl yapılır? Bankamatik kartsız para çekme yöntemleri
Kuzey Yıldızı bu akşam var mı? 4 Ocak Kuzey Yıldızı neden yok, neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm ne zaman?
Instagram spam cezası nedir? Spam cezası yedim nasıl ve ne zaman kalkar
Çukur var mı, yok mu, neden yayınlanmıyor? 6 Ocak 2020 Pazartesi Çukur yeni bölüm ne zaman?
İpotek ile hızlı ihtiyaç kredisi veren bankalar
Arıcılık kredisi alma şartları nelerdir? Devlet destekli arıcılık kredisi şartları ve detayları
SGK çocuk parası yattı mı, ne zaman yatar? SGK çocuk parası sorgulama nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.