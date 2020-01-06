Yargıtay'dan Ömer Halisdemir kararı! 18 sanığın mahkumiyetleri onandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'ye yönelik başlattığı darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi öldürmesi ve onun ardından kandisnin de vurularak şehit edilmesine ilişkin açılan dava ile ilgili Yargıtay'dan karar çıktı. 18 sanığın yargılandığı dava da Yargıtay sanıklara verilen mahkumiyet cezalarını onadı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince yapılan inceleme sonucu hukuka uygun bulunan ve onun ardından karara yapılan itiraz üzerine dosyanın Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmesinin ardından dosyanın temyiz incelemesini tamamlayan daire, sanıklardan Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge'ye mahkeme tarafından verilen hapis cezalarını onadı.

Astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 18 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş ve sanıklardan, 13'ünün cezası "fiilden sonraki davranışları" dikkate alınarak müebbet hapis cezasına çevrilmişti.