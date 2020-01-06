Yargıtay'dan Ömer Halisdemir kararı! 18 sanığın mahkumiyetleri onandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'ye yönelik başlattığı darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi öldürmesi ve onun ardından kandisnin de vurularak şehit edilmesine ilişkin açılan dava ile ilgili Yargıtay'dan karar çıktı. 18 sanığın yargılandığı dava da Yargıtay sanıklara verilen mahkumiyet cezalarını onadı.
Astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 18 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş ve sanıklardan, 13'ünün cezası "fiilden sonraki davranışları" dikkate alınarak müebbet hapis cezasına çevrilmişti.