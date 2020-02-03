Yargıtay, müdüründen hakaret duyan çalışanı haklı gördü

Bir işyerinde müdür yardımcısı olarak çalışan H.B. isimli bir kişi müdürünü mahkemeye vererek tazminat davası açtı. H.B. mahkemeye açtığı davada gerekçe olarakta müdüründen hakaret duyduğunu kendisine 'lan' diye hitap ettiğini ve vücuduyla ilgili kötü şakalar yaptığı öne sürdü.
H.B. ayrıca dilekçesinde fazla mesailerinin ödenmediğini, sigorta primlerinin sigortaya eksik yatırıldığını, mobing uygulandığını belirterekiş akdini tek taraflı feshettiğini bildirdi.
Davacı müdür yardımcısı mahkemenin bu kararını temyize gönderdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde bir karar verdi.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda ise şöyle denildi:
"Konuyla alakalı işverenin müdür H.B.'yi uyarmasına rağmen bu davranışlarının devam ettiği ve bu olaylar sonucunda davacının psikolojik olarak rahatsızlandığı iddia ederek manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Tanıklar da müdürün, davacıya ağza alınmayacak şekilde cümleler kullandığını dile getirmişlerdir. Davacının kendisine olumsuz davrandığını iddia ettiği H.B., davalı tanık olarak verdiği ifadesinde davacıyla arasında şaka mahiyetinde sözler olduğunu belirterek, 'Aramızda argolu konuşmalar oluyordu. Samimiyetten kaynaklanan biçimde birbirimize 'lan' kelimesi kullanarak şakalar yapıyorduk' şeklinde beyanda bulunmuş, davacı iddialarını kaçamaklı olarak doğrulamıştır. Bu delil durumu karşısında işveren vekili durumundaki müdür H.B.'nin davacıya karşı vücudundan bahsederek hakaret ettiği bu şekilde kötü davranıp kişilik haklarına saldırıda bulunduğu ispatladığından davacı lehine bir miktar tazminata hükmedilmesi gerekmektedir. Kararın oy birliği ile bozularak davacının işe iadesine hükmedilmiştir."