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Yargıtay, müdüründen hakaret duyan çalışanı haklı gördü

Çalıştığı iş yerinde müdüründen hakaret duyan ve vücuduyla dalga geçilen çalışan Yargıtay'a başvurarak hakkını aradı. Yargıtay'da çalışanı haklı gördü ve müdürü tazminat ödemeye mahkum etti.

03 Şubat 2020 Pazartesi 13:43
Yargıtay, müdüründen hakaret duyan çalışanı haklı gördü

Bir işyerinde müdür yardımcısı olarak çalışan H.B. isimli bir kişi müdürünü mahkemeye vererek tazminat davası açtı. H.B. mahkemeye açtığı davada gerekçe olarakta müdüründen hakaret duyduğunu kendisine 'lan' diye hitap ettiğini ve vücuduyla ilgili kötü şakalar yaptığı öne sürdü.

H.B. ayrıca dilekçesinde fazla mesailerinin ödenmediğini, sigorta primlerinin sigortaya eksik yatırıldığını, mobing uygulandığını belirterekiş akdini tek taraflı feshettiğini bildirdi.

İş Mahkemesi'nin yolunu tutan H.B. iş akdinin haklı olarak feshedildiğini iddia ettiği dilekçesinde bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmek istediği belirterek, Mahkemede savunma yapan davalı işveren avukatı ise davacının iş akdini tek taraflı feshederek iş yerini terk ettiğini,fazla çalışma yapılmadığını, resmi tatillerde çalışma yapılmadığını, ücretlerinin ödendiğini, mesnetsiz iddialarla ve hukuka aykırı şekilde açılmış iş bu davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme ise H.B.'nin işe iade ve tazminat talebini reddedilmesine karar verdi.

Davacı müdür yardımcısı mahkemenin bu kararını temyize gönderdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde bir karar verdi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda ise şöyle denildi: 

"Konuyla alakalı işverenin müdür H.B.'yi uyarmasına rağmen bu davranışlarının devam ettiği ve bu olaylar sonucunda davacının psikolojik olarak rahatsızlandığı iddia ederek manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Tanıklar da müdürün, davacıya ağza alınmayacak şekilde cümleler kullandığını dile getirmişlerdir. Davacının kendisine olumsuz davrandığını iddia ettiği H.B., davalı tanık olarak verdiği ifadesinde davacıyla arasında şaka mahiyetinde sözler olduğunu belirterek, 'Aramızda argolu konuşmalar oluyordu. Samimiyetten kaynaklanan biçimde birbirimize 'lan' kelimesi kullanarak şakalar yapıyorduk' şeklinde beyanda bulunmuş, davacı iddialarını kaçamaklı olarak doğrulamıştır. Bu delil durumu karşısında işveren vekili durumundaki müdür H.B.'nin davacıya karşı vücudundan bahsederek hakaret ettiği bu şekilde kötü davranıp kişilik haklarına saldırıda bulunduğu ispatladığından davacı lehine bir miktar tazminata hükmedilmesi gerekmektedir. Kararın oy birliği ile bozularak davacının işe iadesine hükmedilmiştir."

Anahtar Kelimeler:
YargıtayIş MahkemesiHakaret
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