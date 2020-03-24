Yargıtayın yeni Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca oldu

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in yaş haddinden dolayı emekliye ayrılmasından dolayı yeni Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca uygun görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle birlikte Yargıtay Konferans Salonu'nda, yapılan seçimlerde ikinci tur oylamalarında 332 Yargıtay üyesinin kullandığı oylar sonuçlandı.

Başkanlık için aday gösterilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, kullanılan 332 oyun 267'sini alarak Yargıtayın yeni başkanı oldu.

MEHMET AKARCA KİMDİR?

21 Ocak 1963'te Şirvan'da doğan Mehmet Akarca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1986'da mezun oldu. İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 18 Ocak 2010'da seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 21 Ekim 2013'te Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildikten sonra, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından 18 Mayıs 2015'te ilk kez, 21 Mayıs 2019'da ise ikinci kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Mehmet Akarca, evli ve iki çocuk babasıdır.