betgram betgram setrabet

İstanbul 16°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838

Yarış teröründe faciadan dönüldü!Araçlar hurdaya döndü!

İddiaya göre TEM Otoyolu'nda bir otomobille yarış yapan lüks otomobil önünde seyreden taksiye, taksi ise önce bir otomobile sonra ise bariyerlere çarptı. Faciadan dönülen Kazada otomobiller hurdaya dönerken 1 kişi yaralandı.

07 Mart 2020 Cumartesi 09:30
Yarış teröründe faciadan dönüldü!Araçlar hurdaya döndü!

Saat 23.30 sıralarında Kâğıthane TEM Otoyolu Seyrantepe mevki Ankara istikametinde meydana gelen kazada iddiaya göre Semih adlı bir kişinin kullandığı 34 MVS 96 plakalı lüks otomobil plakası alınamayan başka bir otomobil ile TEM'de yarışırken makas attığı sırada önünde seyir halinde bulunan Ali Recep Kalemci'nin kullandığı 34 TJJ 57 plakalı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ticari taksi önce 35 V 9217 plakalı otomobile çarptı ardından da yol kenarındaki bariyerlere vurarak durdu. Aşırı hız yüzenden lüks otomobil yaklaşık 200 metre ileride durabildi.

Kazaya karışan 3 otomobilde maddi hasar meydana gelirken takside bulunan bir yolcu yaralandı.Olaya karışan plakası alınamayan otomobilin ise kaçtığı iddia edildi.

Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Hafif yaralı olan yolcu olay yerinde ambulansta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı. 


 

Son Güncelleme: 07.03.2020 09:37
Anahtar Kelimeler:
Araba Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez bankasından tüketici kredilerindeki artışa müdahale!
Merkez bankasından tüketici kredilerindeki artışa müdahale!
Korona-virüs aşısında yeni umut! Aşı fareler üzerinde deneniyor
Korona-virüs aşısında yeni umut! Aşı fareler üzerinde deneniyor
Kayseri'de dehşet anları! Önce sevgilisini vurdu, sonra kendini
Kayseri'de dehşet anları! Önce sevgilisini vurdu, sonra kendini
İtalya’da korona-virüs tehdidi büyüyor! Bir günde 49 ölü !
İtalya’da korona-virüs tehdidi büyüyor! Bir günde 49 ölü !
İstanbul Fatih’te korkunç olay! Genç kadın evinde ölü bulundu!
İstanbul Fatih’te korkunç olay! Genç kadın evinde ölü bulundu!
Devam eden mülteci krizinde bir insanlık dramı daha!
Devam eden mülteci krizinde bir insanlık dramı daha!

Popüler Haberler

Kredi borcu yasal takip süreci nedir? Banka kredi borcu yasal takip süreci işleyişi
Hentbol antrenörü nasıl olunur? Hentbol antrenörlük kursları ve eğitimi
Yasal ve ücretsiz film indirme ve izleme siteleri
Ehliyetlerin geçerlilik süreleri ne kadar? Kaç yılda bir yenilenmeli?
Hizmetçiler dizisi Aslı Coşkun kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve bilgiler
Şokta hafta sonu 7-10 Mart 2020 kampanyalı indirimli ürünler kataloğu
Rüyada kapı görmek ne demektir? Rüyada kapı görmenin tabiri ve yorumu
Instagram’da youtube videosu paylaşılır mı? İnstagramda youtube video paylaşma yöntemleri
Rüyada dişlerin çekildiğini veya düştüğünü görmek ne demektir? Rüyada dişlerinin çekildiğini görmenin tabiri ve yorumu
Rüyada safir taşlı yüzük görmek ne demektir? Rüyada safir taşlı yüzük görmenin tabiri ve yorumu
2020 Tarla paraları ne zaman verilecek? 2020 Tarla parası nedir? 2020 mazot ve gübre destek ödemeleri ne kadar yapılacak?
Türkiye Müteahhitler Birliği ile Yurt Dışına 100 Bin İşçi Gönderilecek!
6 Mart Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 kanalların yayın akışları! TV'de yer alan diziler ve programlar
2020 Mercedes E serisi Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Erik fiyatları ne kadar? Yeşil Erik çıktı mı? 2020 Yeşil erik fiyatları
Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Et benlerinden kurtulmak için uygulanabilecek doğal çözümler
Halkbank maaş müşterilerine maaşının 30 katına kadar uygun faizli kredi kampanyası başlattı!
SAR değeri nedir? SAR'ın vücuda zararları nelerdir? SAR normal değerleri kaç olmalıdır?
Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Rüyada acıkmak ne demektir? Rüyada acıktığını görmenin tabiri ve yorumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.