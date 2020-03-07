Yarış teröründe faciadan dönüldü!Araçlar hurdaya döndü!

Saat 23.30 sıralarında Kâğıthane TEM Otoyolu Seyrantepe mevki Ankara istikametinde meydana gelen kazada iddiaya göre Semih adlı bir kişinin kullandığı 34 MVS 96 plakalı lüks otomobil plakası alınamayan başka bir otomobil ile TEM'de yarışırken makas attığı sırada önünde seyir halinde bulunan Ali Recep Kalemci'nin kullandığı 34 TJJ 57 plakalı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ticari taksi önce 35 V 9217 plakalı otomobile çarptı ardından da yol kenarındaki bariyerlere vurarak durdu. Aşırı hız yüzenden lüks otomobil yaklaşık 200 metre ileride durabildi.

Kazaya karışan 3 otomobilde maddi hasar meydana gelirken takside bulunan bir yolcu yaralandı.Olaya karışan plakası alınamayan otomobilin ise kaçtığı iddia edildi.

Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olan yolcu olay yerinde ambulansta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.



