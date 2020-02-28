Yasa dışı bahis oynandığı tespit edilen vatandaşlara ceza geliyor! Ceza miktarı ise 10 bin ile 43 bin TL arasında

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt yasa dışı oynanan bahis ve kumarla ilgili açıklama yaptı. Hayrettin Kurt, yaptığı açıklamada yasa dışı bahis ve kumar oynayanların evine haciz gelebileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, yasa dışı bahis oynandığı tespit edilen hesaplar mülki idare amirlikleri aracılığı ile cezaya çarptırılacak. Ceza miktarı ise 10 bin ile 43 bin TL arasında değişecek.

Hayrettin Kurt, yaptığı açıklamada yasa dışı bahis ve kumar oynatılan sitelere yönelik çalışmalar yapıldığı bilgisini paylaştı. Yapılan çalışmalarda ise bu suç örgütlerine ilişkin yıllık 350-400 milyon TL’lik gelirin önüne geçildiği söylendi. Bundan böyle yasa dışı bahis oynayanların konumları tespit edilecek. Mülki idare amirlikleri aracılığı ile tespit edilen konumlara yasa dışı bahis cezası uygulanacak.

BTK’dan Engelleme Kararı

Konu ile ilgili olarak TBMM’ye yasa teklifi sunuldu. TBMM’ye sunulan yasa teklifi ile yasa dışı bahis, kumar ve şans oyunları oynatılan sitelere engelleme kararı getirilecek. Bu siteler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engelleme kararı alacak. Ayrıca siteler, hem yurt dışını hem de yurt içini kapsıyor. Türkiye’ye hizmet veren tüm yasa dışı bahis siteleri engellenerek.

“Her Birinin Takibini Yapıyoruz”

Hayrettin Kurt yaptığı açıklamada,“Kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde suç organizasyonunda yer alanları belirliyoruz. Bu suç organizasyonunda ‘hesap aracıları, üst aracılar, sokak ekibi, hesap bulanlar, web sayfalarındaki canlı destek ekibi ve web sayfasını kullananlar’ olduğunu görüyoruz. Bunların her birinin takibini yapıyoruz” diye belirtti.

Bu suçlarla mücadelenin etkin kılındığını vurgulayan Hayrettin Kurt, artan bir kararlılıkla yasayı yürüttüklerini ifade etti. Hayrettin Kurt, açıklamalarında suç ve terör örgütlerini çözmeyi ve adalete teslim etmeyi amaçladıklarını söyledi.