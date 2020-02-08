Yasa dışı bahis oyuncularına çok büyük cezalar yolda!

Son yıllarda artan yasa dışı bahislerle ilgili Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) çalışmalarını sıklaştırmaya başladı. Özellikle intenet üzerinden ve yasa dışı olarak oynatılan oyunların sıkı bir şekilde denetlenmesi bekleniyor. İntenet üzerinden oynanan gayri resmi bahisler için cezai işlemler uygulanacak.

MASAK tarafından incelemelerin artmasıyla birlikte hem yurt içi hem de yurt dışına bağlı siteler üzerinden oynanan gayri resmi bahis sitelerine uygulanacak cezaların artacağı açıklandı. Ayrıca bahis sitelerinin yanı sıra tespit edilen bu sitelere üye olan kişilere de cezai işlem uygulanacak.

20 bin TL’ye kadar para cezası

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK ortak çalışması sonucu yasal olmayan bahis siteleri tespit edilirken bu sitelere üye olan kişilerde tespit edildi.

MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla tespit edilen bahis ve kumar siteleri ve bu sitelere üye olan kişilere 5 bin ila 20 bin lira arasında para cezası uygulanacak. Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı ekiplerince bu sitelerin mali hareketleri incelendi ve sitelere üye olan kişilere de ulaşılmış oldu. Bu site ve üyeleri hakkında hukuki süreç başladı.

Korsan yayın izleyenlere para cezası

TBMM yeni ‘Spor Yasası’ kapsamında IPTV ve kaçak dekoderler aracılığıyla kaçak yayın izleyenleri ve bu yayınları yapanlara para cezası uygulanacak. Bu kişilere para cezasının yanı sıra hapis cezası da uygulanabilecek.