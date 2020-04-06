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Yasağa rağmen kızıyla dışarı çıkan kadından şaşırtan sözler!

Kahramanmaraş'ta, 14 yaşında olan kızıyla yasak olmasına rağmen sokağa çıkarak gezen kadın kendisini durduran polislere ve görüntü almaya çalışan gazetecilere şaşırtıcı sözler sarf etti.

06 Nisan 2020 Pazartesi 21:44
Yasağa rağmen kızıyla dışarı çıkan kadından şaşırtan sözler!

Kahramanmaraş'ta koronavürüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerde 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağına uymayan bir kadın 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıktı. Kendisine müdahale eden polise çıkışan anne görüntü almaya çalışan gazetecilere de sataştı.

Yasağa rağmen kızıyla dışarı çıkan kadından şaşırtan sözler!

Polis ekiplerinin koronavirüsüne karşı denetimlerini sıklaştırdığı Kahramanmaraş’ta vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyararak aynı samanda sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri olanları belirlemek için kimlik kontrolü yapıyor.

Denetimlerin yapıldığı noktalarda 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıkan N.E. isimli bir kadın uzun süre polise kimlik vermemek için direndi fakat ceza yazılmasını engellemek için “Korona mıdır nedir, para soymak için yapılan bir uygulama bu. Devlet sokağa çıkma yasağı veriyorsa çocukların kitaplarını da eve gönderecek” diyerek polise karşı geldi.

Yasağa rağmen kızıyla dışarı çıkan kadından şaşırtan sözler!

N.E.’ye 'Kabahatler Kanunu’na' istinaden 392 lira para cezası kesilirken ceza makbuzunu polisten alırken kendisini görüntüleyen gazetecilere de sataşarak tepki gösterdi ve, “Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın” diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüSokağa çıkma YasağıKahramanmaraş
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