Yasağa rağmen kızıyla dışarı çıkan kadından şaşırtan sözler!

Kahramanmaraş'ta koronavürüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerde 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağına uymayan bir kadın 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıktı. Kendisine müdahale eden polise çıkışan anne görüntü almaya çalışan gazetecilere de sataştı.
Denetimlerin yapıldığı noktalarda 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıkan N.E. isimli bir kadın uzun süre polise kimlik vermemek için direndi fakat ceza yazılmasını engellemek için “Korona mıdır nedir, para soymak için yapılan bir uygulama bu. Devlet sokağa çıkma yasağı veriyorsa çocukların kitaplarını da eve gönderecek” diyerek polise karşı geldi.
N.E.’ye 'Kabahatler Kanunu’na' istinaden 392 lira para cezası kesilirken ceza makbuzunu polisten alırken kendisini görüntüleyen gazetecilere de sataşarak tepki gösterdi ve, “Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın” diye konuştu.