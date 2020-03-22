Yasağa uymayan 65 yaş üstü yaşlılara kesilecek ceza miktarı belli oldu

Türkiye genelinde koronavirüsüyle mücadelede alına tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarını yasakladı. Yasağa uymayayarak sokağa çıkanlara ise kesilecek ceza miktarları belli oldu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal eden vatandaşlara 3 bin 150 TL para cezası ile Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesine göre TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Vali Arslantaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195’e göre suç duyurusunda bulunulacaktır.”

Bu cezanın diğer illerde de uygulamaya alınması beklenirken TCK’nın 195'inci maddesinde “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ibaresi bulunuyor.