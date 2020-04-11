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Yasağı çiğneyen alkollü sürücüden ilginç savunma!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde iki gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ilk gününde alkollü bir sürücü Fatih'te polis ekiplerine yakalandı. Polise açıklama yapan sürücünün savunması ise ilginçti.

11 Nisan 2020 Cumartesi 15:20
Yasağı çiğneyen alkollü sürücüden ilginç savunma!

30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 48 saat süreli ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında polis ekipleri bölgelerde dentemimlerini sıklaştırdılar.

Denetim noktalarının da oluşturulduğu bölgelerden bir olan İstanbul'un Fatih ilçesinde yasağın ilk günü akollü olduğu belirlenen bir sürücü polis ekiplerine yakalandı. Aracı çekilen ve ehliyetine el koyularak sabah saatlerinde 3 bin TL ceza yiyen alkollü sürücü polisin alkol ölçümü yapmasına da izin vermedi. 

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili kendisine sorulan soru üzerine konuşan sürücü, "Ben sokağa çıkmadım. Arabamın içinde oturdum. Oradaki memur arkadaşlar bana 3 bin TL ceza yazdı" dedi.

Kendisinin izin vermediğini hatırlamayarak alkolmetreyle ölçüm yapılamadığını ifade eden isminin Süleyman D. olduğu öğrenilen sürücü, “Alkollüyüm ama oranını ölçemedik. Ölçme şansımız olmadı. Üflüyorum, üflüyorum çıkmıyor. Onlar burada ama biz görüşeceğiz. Davacı olacağım” ifadelerini kullanırken uygulanan cezai işleminin ardından yoluna yaya olarak devam etti.

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CezaIstanbulFatihSokağa çıkma YasağıAlkollü Sürücü
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