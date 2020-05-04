Yasağı deldiği için Jandarmadan kaçan genç kalp krizinden öldü

İçişleri Baklanlığı tarafından kornavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında Antalya'da acı bir olay yaşandı. Dün akşam 22.00 sıralarında meydana gelen olayda sokağa çıkma yasağının devam ettiği saatlerde dışarıya çıkarak arkadaşlarıyla zaman geçiren Ömer Avaz (20), o sırada devriye gezen jandarma ekiplerini gördü.

Ceza yememek için jandarme devriye ekiplerinden kaçmaya çalışan Avaz yaklaşık 100 metre kadar koştuktan sonra birden yere yığıldı. Ömer Avaz'la birlikte eve doğru kaçan arkadaşı A.E.T. arkadaşının yere yığıldığını görünce çevrede bulunanlarında yardımıyla durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri 20 yaşındaki gencin kalp krizi geçirdiğini belirledikten sonra ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdiler. Daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırılarak acil müdahaleye alınan Ömer Avaz, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayak hayatını kaybettiği öğrenildi.