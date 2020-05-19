Polis ekiplerinin denetiminde, belirtilen adreste kumar oynanmadığı ancak içeride 5 kişinin olduğu tespit edildi. İş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 5 kişiye 3 bin 180’er lira para cezası kesildi. İşyeri sahibi Yunus E. F. Hakkında adli işlem başlatılarak, iş yeri mühürlendi.Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 16:03
Yasağı delen kıraathane mühürlendi
Ümraniye'de bir kıraathane koronavirüs yasaklarını hiçe sayarak faaliyete geçti. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yasağı delen kıraathane mühürlendi.
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