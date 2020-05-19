Yasağı delen kıraathane mühürlendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Ümraniye’de kapalı olması gereken bir kıraathane yasağı delerek faaliyete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 13 Mayıs günü Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine adrese gitti.

Polis ekiplerinin denetiminde, belirtilen adreste kumar oynanmadığı ancak içeride 5 kişinin olduğu tespit edildi. İş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 5 kişiye 3 bin 180’er lira para cezası kesildi. İşyeri sahibi Yunus E. F. Hakkında adli işlem başlatılarak, iş yeri mühürlendi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 16:03