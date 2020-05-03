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Yasağı delerek gezintiye çıkan şahıslar polisleri darp etti

Kocaeli’ye bağlı Gebze ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağını delerek motorsikletleriyle gezintiye çıkan 2 şahıs yakalanmalarının ardından kimlik vermemek için polislere saldırdılar. Polisleri darp eden 2 şahıs gözaltına alındı.

03 Mayıs 2020 Pazar 19:55
Yasağı delerek gezintiye çıkan şahıslar polisleri darp etti

3 gündür uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının içinde bulunan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yasağı delen şahıslarla polisler arasında kovalamacada polisler darp edildi. İlçeye bağlı barış mahallesinde meydana gelen olayda, yasağa rağmen sokağa çıkarak motorsikletleriyle gezintiye çıkan 2 şahıs devriye görevineki polislere yakalandılar.

Murat İ. idaresinde olan motosiklet, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı ve hızla kaçmaya başladı. Polis, kendilerinden kaçan motorsikleti kovalamaya başladıktan  kısa bir süre sonra durdurdu ve motosikletteki şahıslardan kimlik istedi. Sürücü Murat İ., kendisinden kimlik isteyen polise kimlik vermek istemedi ve polise yumruk attı.

Polis ekipleri ve motorsikletteki şahıslar arasında çıkan arbede sonucunda belirtilen adrese destek ekip sevk edildi. Olayda yüzüne yumruk yiyen polis memuru yaralanırken olay yerine takviye polis ekipleri Murat İ. ve yanındaki şahsı göazltına alarak Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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DarpKocaeliGebzeSokağa çıkma YasağıPolise Saldırı
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