Yasağı delerek herkesle bayramlaştı, 13 kişiye virüs bulaştırdı

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden delen ve yakınlarına bayramlaşmaya giden bir kişi 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı.

'ınilçesinde gerçekleşen olayda yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırılan bir kişi üzerinde yapılan testlerde koronavirüs olduğu anlaşıldı.Yasak olmasına rağmen 3 gün önce yakınlarına giderek bayramlaştığı öğrenilen şahsın temas ettiği 13 kişiye de virüsü bulaştırdığı tespit edildi.

Koronavirüs hastasının temas ettiği 13 kişinin filtasyon çalışmaları sonucu virüs taşıdığı tespit edildikten sonra mezranın tamamı güvenlik güçleri tarafından karantinaya alındı. Giriş çıkışların yasaklandığı mezranın etrafında geniş güvenlik önlemleri alınırken mezrada yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacağı belirtildi.